Rizespor, 2 takviye daha yapacak

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Çaykur Rizespor, Slovenya kampını tamamlayarak Türkiye'ye döndü. Mehmet Cengiz Tesislerinde bugün toplanacak olan yeşil-mavililer yarın Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başlayacak.

Çaykur Rizespor Kulübü sezon hazırlıklarını sürdürürken bir taraftan da transfer çalışmalarına devam ediyor. Sezon öncesi hazırlık kamplarını Rize, Erzurum ve Slovenya'da tamamladıklarını belirten Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kemal Yardımcı, "Slovenya kampını tamamlayarak takımımız evine döndü. Süper Lig'in ilk haftasında Kasımpaşa'yı ağırlayacağız. İç transferde Robin Yalçın ve Braian Samudio ile sözleşme yeniledik. Dış transferde Aminu Umar, Musa Çağıran, Jaroslaw Jach, Armand Traore, Samir Ujkani, Montassar Talbi, Çınar Tarhan, Mustafa Saymak ve Ali Çamdalı ile sözleşme imzaladık. Transfer çalışmalarımız scout ekibimiz ile devam ediyor. 9 ve 10 numara pozisyonunda iki oyuncu daha almayı planlıyoruz. Hedefimiz Türk oyuncular ama olmazsa yabancı oyuncularda bakıyoruz" dedi.

KWEUKE GÖNDERİLDİ

Kweuke ile sulh içerisinde yolları ayırdıklarını ifade eden Yardımcı şunları söyledi:

"Biz takımıza hizmeti olan bir oyuncu ile FIFA'lık olamazdık. Oturduk, konuştuk ve anlaştık. Sulh içerisinde yollarımızı ayırdık. İki tarafa da hayırlı olsun. Takımımızda lig ve kupada 120 maçta görev alan oyuncu 48 golle katkı verdi. Kulüp tarihinin en fazla gol atan yabancı oyuncusu. Kweuke ile 2 milyon Euro karşılığında sözleşmesinin feshi için anlaşmaya vardık. Kweuke, sonuç ne olursa olsun her zaman bu kulübe hizmet etmiş, taraftarın gönlünde taht kurmuş çok değerli bir isim olarak yaşayacak."

TARAFTARIMIZ RAHAT OLSUN

Taraftara da mesaj gönderen Yardımcı, "Biz bu takımın menfaatleri doğrultusunda elimizden geleni yapıyoruz. Yönetim kurulumuz, teknik ekibimiz ve transfer komitemiz gece gündüz yeni transferlerin gerçekleşmesi için koordineli bir şekilde çalışmalarına devam ediyoruz. Öncelikle biz tribünde rahat rahat maç izlemek istiyoruz. İyi bir ekip olacağız ki bizde taraftarda mutlu olacak. Taraftarımızın içi rahat olsun biz gereken neyse onu yapmak için çabalıyoruz" ifadelerini kullandı.







