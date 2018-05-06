Rizespor'a şiveli kutlama

Can Hakman

Gazişehir Gaziantep Spor Toto 1. Lig'de şampiyonluğunu ilan edeniçin esprili bir kutlama mesajı yayınlandı.Antep ekibinin sosyal medya hesabından şiveli ifadeler kullanarak, "Ha uşaklar şampiyonluğuz kutlu olsun daa ! Süper Lig’de başarular dileyruk" denildi.Karadeniz ekibi de bu paylaşıma aynı şekilde karşılık vererek "Rafıklar teşekkür ederik, play-off’tan sonra sizi de bekliyk yanımıza" ifadelerini kullandı.İki kulüp arasında yaşanan bu diyalog sosyal medyada büyük ilgi gördü.