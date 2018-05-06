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Rizespor'a şiveli kutlama

Süper Lig'e çıkan Çaykur Rizespor ile play-off'a kalma başarısı gösteren Gazişehir Gaziantep kulüpleri arasında sosyal medyada esprili bir diyalog yaşandı.

Rizespor'a şiveli kutlama
Gazişehir Gaziantep Spor Toto 1. Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Çaykur Rizespor için esprili bir kutlama mesajı yayınlandı.

Antep ekibinin sosyal medya hesabından şiveli ifadeler kullanarak, "Ha uşaklar şampiyonluğuz kutlu olsun daa ! Süper Lig’de başarular dileyruk" denildi.

Karadeniz ekibi de bu paylaşıma aynı şekilde karşılık vererek "Rafıklar teşekkür ederik, play-off’tan sonra sizi de bekliyk yanımıza" ifadelerini kullandı.

İki kulüp arasında yaşanan bu diyalog sosyal medyada büyük ilgi gördü.


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