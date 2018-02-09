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Robben'den Beşiktaşlıları kızdıracak sözler!

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Bayern Münih'in etkili isimlerinden Arjen Robben, Devler Ligi'ndeki tecrübelerine dikkat çekti. Hollandalı futbolcu Beşiktaşlı taraftarları kızdıracak açıklamalarda bulundu.

Robben'den Beşiktaşlıları kızdıracak sözler!
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Bayern Münih'te Arjen Robben, maçla ilgili açıklamalarda bulundu.

Carlo Ancelotti'nin görevinden ayrılması ve yerine Jupp Heycnkes'in takımın başına geçmesinin pozitif katkısına vurgu yapan Arjen Robben, "Teknik direktör değişikliğinden bu yana takım olarak gelişimimiz çok etkileyici. Şampiyonlar Ligi'nde şansımızı yükseletecek ritmi tutturmalıyız" ifadelerini kullandı.
 

"HİÇBİR RİSK YOK"


"Ligdeki puan farkı takımı rahatlatır ve Şampiyonlar Ligi'ni etkileyebilir mi?" sorusunu yanıtlayan Robben, "Hayır, yeterli deneyime ve lider oyuncuya sahibiz. Ayrıca büyük sahnelerde neye ihtiyaç duyulduğunu bilen bir teknik adamımız var. Hiçbir risk yok" dedi.

Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş ile eşleşen Bayern Münih, Bundesliga'da 53 puanla liderlik koltuğunda oturuyor ve ikinci sıradaki Leverkusen'e 18 puan fark attı.


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