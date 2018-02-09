Robben'den Beşiktaşlıları kızdıracak sözler!

"HİÇBİR RİSK YOK"

Erdinç Şahin

, maçla ilgili açıklamalarda bulundu.görevinden ayrılması ve yerinetakımın başına geçmesinin pozitif katkısına vurgu yapan, "Teknik direktör değişikliğinden bu yana takım olarak gelişimimiz çok etkileyici. Şampiyonlar Ligi'nde şansımızı yükseletecek ritmi tutturmalıyız" ifadelerini kullandı."Ligdeki puan farkı takımı rahatlatır ve'ni etkileyebilir mi?" sorusunu yanıtlayan Robben, "Hayır, yeterli deneyime ve lider oyuncuya sahibiz. Ayrıca büyük sahnelerde neye ihtiyaç duyulduğunu bilen bir teknik adamımız var. Hiçbir risk yok" dedi.Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş ile eşleşen Bayern Münih, Bundesliga'da 53 puanla liderlik koltuğunda oturuyor ve ikinci sıradaki Leverkusen'e 18 puan fark attı.