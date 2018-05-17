Robert Lewandowski’nin menajerinden Real Madrid açıklaması

Almanya Bundesliga takımlarından Bayern Münih’te forma giyen Robert Lewandowski, ünlü menajer Pini Zahavi ile öğle yemeğinde görüşürken, bu buluşma transfer dedikoduları da beraberinde getirdi.

Bir süredir Real Madrid’in gündeminde yer alan 29 yaşındaki Polonyalı golcü futbolcunun, önümüzdeki sene Bayern Münih’in yerine başka bir Avrupa devinin formasını giyebileceği konuşuluyor.

Menajer Zahavi ile Münih’te bir araya gelen Lewandowski için Chelsea ve Real Madrid’in nabız yokladığı öğrenildi. 10 yıllık menajeri Cezary Kucharski ile yollarını ayıran Lewandowski, geçtiğimiz Şubat ayında ünlü menajer Zahavi ile anlaşma sağlamıştı.

74 yaşındaki İsrailli menajerin İngiltere’de Chelsea ile yakın bağları bulunurken Neymar’ın Barcelona’dan Paris Saint Germain’e transfer olmasının arkasında yatan adam olduğu da iddia ediliyor.

Lewandowski ile çalışmaları hakkında konuşan Zahavi, “Robert’ın benimle çalışması gerçekten çok sevindirici. Onun adına her şeyi çok güzel yapacağım. Harika bir futbolcu ve dünyanın en iyi forveti” ifadelerini kullandı.

Yıldız golcü hakkında çıkan transfer dedikodularını değerlendiren Zahavi, “Böyle iyi bir futbolcu hakkında iddialar çıkması şaşırtıcı değil. Real Madrid’e gidecek mi? Göreceğiz. Şimdilik işimizi yapma vakti” dedi.

Tecrübeli futbolcu bu sezon Bayern Münih formasıyla oynadığı 47 maçta 40 gol atma başarısı gösterdi.