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Roberto Mancini’ye sürpriz yardımcılar

İtalya’daki yeni görevine hazırlanan Roberto Mancini’nin yardımcıları da belli oluyor. Andrea Pirlo, Galatasaray’ın eski çalıştırıcısının ekibine giriyor.
 

Roberto Mancini’ye sürpriz yardımcılar
Galatasaray’ın eski teknik direktörü Roberto Mancini, İtalya Milli Takımı’ndaki yeni görevine hazırlanıyor. 

Aynı zamanda Rusya’da Zenit’i de çalıştıran Mancini, ülkesi İtalya’da da hocalık yapacak. Buna göre Mancini’nin teknik heyeti de şekillenmeye başladı.
 

PİRLO VE AMBROSİNİ

 
Çizme basınında çıkan haberlerde, Juventus, Inter ve Milan’ın efsane futbolcusu Andrea Pirlo’nun Mancini’nin ekibine katılacağı ifade edildi.
 
İtalya futbolunun unutulmaz isimlerinden olan Pirlo, Ambrosini ile beraber milli takımın teknik heyetini oluşturacak. 


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