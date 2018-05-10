Roberto Mancini’ye sürpriz yardımcılar

PİRLO VE AMBROSİNİ

Erdinç Şahin

’ın eski teknik direktörüyeni görevine hazırlanıyor.Aynı zamanda Rusya’da Zenit’i de çalıştıran Mancini, ülkesi İtalya’da da hocalık yapacak. Buna göre Mancini’nin teknik heyeti de şekillenmeye başladı.Çizme basınında çıkan haberlerde, Juventus, Inter ve Milan’ın efsane futbolcusu Andrea Pirlo’nun Mancini’nin ekibine katılacağı ifade edildi.İtalya futbolunun unutulmaz isimlerinden olan Pirlo, Ambrosini ile beraber milli takımın teknik heyetini oluşturacak.