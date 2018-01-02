Roberto Soldado: İş saatlerinde metrobüse binmeyin

Erdinç Şahin

ülkesinde verdiği bir röportajdatüm ayrıntılarıyla anlattı. İşte eşi ve 2 oğluyla İstanbul'u dolaştığını söyleyen'nun röpartajından önemli kesitler:- Asya'dan Avrupa'ya geçecekseniz, Metrobüs'ü kullanın! Hem Boğaz Köprüsü'nün üzerinden geçer, şehrin muhteşemliğini görürsünüz. Binebilmek için iş saatlerinin dışında kalın.- İş saatlerinde Marmaray'ı kullanın. İstanbul'da kısa süreli kalacaksanız, kesinlikle araba kiralamayın. Zaten sadece çılgın Türkler yola kendi özel arabalarıyla çıkıyor..