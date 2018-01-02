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Roberto Soldado: İş saatlerinde metrobüse binmeyin

Fenerbahçe'nin İspanyol golcüsü Roberto Soldado, 40 yıllık İstanbullu gibi konuştu. Nerede ne yenir, nereye nasıl gidilir hepsi onda!
 

Roberto Soldado: İş saatlerinde metrobüse binmeyin
Roberto Soldado ülkesinde verdiği bir röportajda İstanbul'u tüm ayrıntılarıyla anlattı. İşte eşi ve 2 oğluyla İstanbul'u dolaştığını söyleyen Roberto Soldado'nun röpartajından önemli kesitler:
 
-  Asya'dan Avrupa'ya geçecekseniz, Metrobüs'ü kullanın! Hem Boğaz Köprüsü'nün üzerinden geçer, şehrin muhteşemliğini görürsünüz. Binebilmek için iş saatlerinin dışında kalın.
 
 - İş saatlerinde Marmaray'ı kullanın. İstanbul'da kısa süreli kalacaksanız, kesinlikle araba kiralamayın. Zaten sadece çılgın Türkler yola kendi özel arabalarıyla çıkıyor..
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