Robin van Persie dünyanın en iyi teknik adamını açıkladı

"WENGER DÜNYANIN EN İYİSİ"

Erdinç Şahin

2015 yazında'dan'ye büyük umutlarla transfer edilen fakat gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaratan Robin van Persie'den flaş bir açıklama geldi.Geçtiğimiz günlerde'den ayrılarak'a imza atan Hollandalı golcü, dünyanın en iyi menajerinin kim olduğuyla ilgili soruya çok konuşulacak bir cevap verdi.Kariyeri boyunca hemhem deile birlikte çalışma şansı bulan van Persie, Wenger'i Ferguson'ın önüne koydu.Yıldız futbolcu, "" ifadelerini kullandı.