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Robin van Persie dünyanın en iyi teknik adamını açıkladı

Fenerbahçe'ye büyük umutlarla transfer edilen fakat gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaratan Robin van Persie flaş açıklamalarda bulundu. Yıldız futbolcunun dünyanın en iyi menajerinin kim olduğuyla ilgili soruya verdiği yanıt çok konuşulacak cinsten.

Robin van Persie dünyanın en iyi teknik adamını açıkladı
2015 yazında Manchester United'dan Fenerbahçe'ye büyük umutlarla transfer edilen fakat gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaratan Robin van Persie'den flaş bir açıklama geldi.

Geçtiğimiz günlerde Sarı Lacivertliler'den ayrılarak Feyenoord'a imza atan Hollandalı golcü, dünyanın en iyi menajerinin kim olduğuyla ilgili soruya çok konuşulacak bir cevap verdi.
 

"WENGER DÜNYANIN EN İYİSİ"


Kariyeri boyunca hem Arsene Wenger hem de Sir Alex Ferguson ile birlikte çalışma şansı bulan van Persie, Wenger'i Ferguson'ın önüne koydu.

Yıldız futbolcu, "Wenger, dünyanın en iyi menajeri. Şu an sahip olduğum her şeyi ona borçluyum. Beni hem insan hem de futbolcu olarak çok geliştirdi." ifadelerini kullandı.


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