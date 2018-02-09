Futbol Basketbol Diğer Sporlar espor

Robin Van Persie ilk golünü attı

Hollanda Ligi'nde 22. haftada Feyenoord,  Robin Van Persie'nin gol attığı maçta Groningen'i 3-0 mağlup etti 
 

Robin Van Persie ilk golünü attı
Hollanda Ligi'nde 22. haftada Feyenoord ile Groningen karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın ilk yarısından gol sei çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi. Mücadelenin 53. dakikasında Jen Toornstra ile öne geçen Feyenoord, 72. dakikada St.Juste ile farkı 2'ye çıkardı.


77'DE GİRDİ 78'DE ATTI


Oyuna 77. dakikada dahil olan Robin Van Persie, Feyenoord'a döndükten sonraki ilk golünü 78. dakikada attı ve skoru 3-0'a getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Feyenoord, Groningen'i 3-0 mağlup etti.

Bu sonuçla birlikte Feyenoord puanını 39'a çıkardı. Groningen ise 22 puanda kaldı


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Unicaja Malaga - Anadolu Efes (Maç özeti)

Unicaja Malaga - Anadolu Efes (Maç özeti)
Fed Cup'ta Türkiye, Avusturya’yı yendi

Fed Cup'ta Türkiye, Avusturya’yı yendi
Fenerbahçe ve Aziz Yıldırım yeniden PFDK'da

Fenerbahçe ve Aziz Yıldırım yeniden PFDK'da
Isaiah Thomas Los Angeles'ta!

Isaiah Thomas Los Angeles'ta!
Şenol Güneş Pepe ile kısa bir görüşme yaptı

Şenol Güneş Pepe ile kısa bir görüşme yaptı
Galatasaray - Konyaspor (Maç özeti)

Galatasaray - Konyaspor (Maç özeti)
Zinedine Zidane yerine Löw!

Zinedine Zidane yerine Löw!
Beşiktaş, Karabükspor mesaisini sürdürdü

Beşiktaş, Karabükspor mesaisini sürdürdü
Kulüp başkanıyla futbolcusunun ilişkisi ortaya çıktı! Yatak fotoğrafları basına sızdırıldı

Kulüp başkanıyla futbolcusunun ilişkisi ortaya çıktı! Yatak fotoğrafları basına sızdırıldı
Konyaspor yönetiminden TFF'ye ziyaret

Konyaspor yönetiminden TFF'ye ziyaret
PFDK ceza yağdırdı! Aziz Yıldırım'a 45 gün...

PFDK ceza yağdırdı! Aziz Yıldırım'a 45 gün...