Robin Van Persie ilk golünü attı



77'DE GİRDİ 78'DE ATTI

İdil Janet Demiray

Hollanda Ligi'nde 22. haftadailekarşı karşıya geldi.Karşılaşmanın ilk yarısından gol sei çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi. Mücadelenin 53. dakikasında Jen Toornstra ile öne geçen Feyenoord, 72. dakikada St.Juste ile farkı 2'ye çıkardı.Oyuna 77. dakikada dahil olan, Feyenoord'a döndükten sonraki ilk golünü 78. dakikada attı ve skoru 3-0'a getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Feyenoord, Groningen'i 3-0 mağlup etti.Bu sonuçla birlikte Feyenoord puanını 39'a çıkardı. Groningen ise 22 puanda kaldı