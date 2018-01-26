Robinho: Çok Mutluyum

Erdinç Şahin

Yıldız futbolcu, TRTSPOR'un sorularını cevapladı.İlk izlenimlerinin inanılmaz olduğunu kaydeden, "Muhteşem bir taraftarımız var. Tesislerimiz de çok güzel." dedi.Kariyeri boyunca çok büyük kulüplerde oynadığını söyleyen Robinho, "olsun,olsun aynı şekilde Brezilya'da da büyük takımlarda oynadım. Oralarda başarılı olduğumu söyleyebilirim. Şimdi dedayım ve burada çok mutluyum. Evet gerçekten çok büyük bir transfer ve hızlı bir şekilde gerçekleşti. Ben ailemi de getirdim buraya ve çok mutluyum. İnşallah hedefimiz olan Avrupa liglerine katılırız." şeklinde konuştu.Robinho, bu hafta sonu deplasmanda oynayacaklarımaçına hazır olup olmadığına ilişkin soru üzerine ise, "Hoca bu konuda karar verir. Ben kendimi hazır hissediyorum." dedi.