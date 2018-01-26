Robinho: Çok Mutluyum

Yıldız futbolcu Robinho
, TRTSPOR'un sorularını cevapladı.
İlk izlenimlerinin inanılmaz olduğunu kaydeden Robinho
, "Muhteşem bir taraftarımız var. Tesislerimiz de çok güzel." dedi.
Kariyeri boyunca çok büyük kulüplerde oynadığını söyleyen Robinho, "Milan
olsun, Real Madrid
olsun aynı şekilde Brezilya'da da büyük takımlarda oynadım. Oralarda başarılı olduğumu söyleyebilirim. Şimdi de Demir Grup Sivasspor'
dayım ve burada çok mutluyum. Evet gerçekten çok büyük bir transfer ve hızlı bir şekilde gerçekleşti. Ben ailemi de getirdim buraya ve çok mutluyum. İnşallah hedefimiz olan Avrupa liglerine katılırız." şeklinde konuştu.
Robinho, bu hafta sonu deplasmanda oynayacakları Evkur Yeni Malatyaspor
maçına hazır olup olmadığına ilişkin soru üzerine ise, "Hoca bu konuda karar verir. Ben kendimi hazır hissediyorum." dedi.
Erdinç Şahin