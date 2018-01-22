Robinho ikna edildi! Bu akşam Türkiye’ye geliyor…

Süper Lig
’in flaş takımlarından Sivasspor
transferde bombayı patlatmak üzere…
Yiğidolar bir süredir görüşme halinde oldukları dünyaca ünlü Brezilyalı yıldız Robinho’yu
ikna etti. 1.5 yıllık ön protokol imzalanan Robinho’nun bu akşam Türkiye’ye
geleceği öğrenildi.
BU AKŞAM SON DETAYLAR GÖRÜŞELECEK
Sivasspor yönetimi bu akşam İstanbul’da yapılacak görüşmede Robinho ile son detayları görüşecek. Maddi konularda anlaşmaya çok yakın olan tarafların bu görüşmenin ardından Sivas’a geçerek resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor. Robinho’nun Sivasspor'da görev almış vatandaşları Cicinho ve Roberto Carlos
'u arayarak şehirle ilgili bilgiler aldığı ve teklife sıcak baktığı öğrenildi.
Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba da geçtiğimiz günlerde Robinho transferini doğrulayarak, görüşmelerin sürdüğünü ve mali detayların konuşulduğunu belirtmişti.
ROBİNHO KİMDİR?
Kariyerinde Real Madrid, Milan, Manchester City
gibi önemli takımların forması giyen Brezilyalı yıldız Robinho
, çıktığı 434 karşılaşmada 113 gol, 78 asistlik performans sergiledi.
Son olarak Atletico Minerio
forması giydikten sonra kulüpten ayrılan 33 yaşındaki golcü yıldız, yaklaşık 10 aydır yeşil sahalardan uzak kaldı. Robinho,
2017 yılında çıktığı 53 maçta 13 gol atmıştı.
Erdinç Şahin