Robinho ikna edildi! Bu akşam Türkiye’ye geliyor…

BU AKŞAM SON DETAYLAR GÖRÜŞELECEK

ROBİNHO KİMDİR?

Erdinç Şahin

’in flaş takımlarındantransferde bombayı patlatmak üzere…Yiğidolar bir süredir görüşme halinde oldukları dünyaca ünlüikna etti. 1.5 yıllık ön protokol imzalanangeleceği öğrenildi.Sivasspor yönetimi bu akşam İstanbul’da yapılacak görüşmede Robinho ile son detayları görüşecek. Maddi konularda anlaşmaya çok yakın olan tarafların bu görüşmenin ardından Sivas’a geçerek resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor. Robinho’nun Sivasspor'da görev almış vatandaşları'u arayarak şehirle ilgili bilgiler aldığı ve teklife sıcak baktığı öğrenildi.Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba da geçtiğimiz günlerde Robinho transferini doğrulayarak, görüşmelerin sürdüğünü ve mali detayların konuşulduğunu belirtmişti.Kariyerindegibi önemli takımların forması giyen Brezilyalı yıldız, çıktığı 434 karşılaşmada 113 gol, 78 asistlik performans sergiledi.Son olarakforması giydikten sonra kulüpten ayrılan 33 yaşındaki golcü yıldız, yaklaşık 10 aydır yeşil sahalardan uzak kaldı.2017 yılında çıktığı 53 maçta 13 gol atmıştı.