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Robinho imzayı attı

Demir Grup Sivasspor, Brezilyalı ünlü futbolcu Robinho ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı

23 Ocak 2018, Salı 19:56
Robinho imzayı attı
Demir Grup Sivasspor'un anlaştığı ve bugün öğlen Sivas'a getirdiği Brezilyalı futbolcu Robson De Souza (Robinho), sağlık kontrollerinden geçirildi.

Herhangi bir soruna rastlanmayan futbolcu ile kulüpte son görüşmeler yapılarak mutabakat sağlandı. Ardından Brezilyalı yıldız oyuncu icin Yeni 4 Eylül Stadı'nda taraftarlara açık imza töreni düzenlendi.

Karla karışık yağmura rağmen stadyuma gelen bin civarında taraftar coşku ile imza törenini takip etti. Stadyuma çıkarak kendilerini selamlayan Robinho'ya taraftarlar sloganlar ile sevgi gösterilerinde bulundu.


'MERHABA GARDAŞ'


 Yıldız futbolcu kendisini 1.5 yıllığına kırmızı-beyazlı yapan imzayı attıktan sonra taraftarlara mikrofondan 'Merhaba gardaş' diyerek seslendi.


70 NUMARALI FORMAYI GİYECEK


Daha sonra ayağında top sektirerek, tribündeki taraftarları attı. Brezilyalı oyuncu Robinho, Demir Grup Sivasspor'da 70 numaralı formayı giyecek.

İmza törenini ardından açıklamalarda bulunan Robinho, "Kulübün hedefindeydim zaten. Kulübün büyük bir projesi vardı, bana da açıkladılar. Ben projeye katılmak istedim. O yüzden Sivas'a geldim" dedi.


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