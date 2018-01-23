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Robinho sağlık kontrolünden geçti

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un kadrosuna kattığı Robinho sağlık kontrolünden geçti.

23 Ocak 2018, Salı 16:17
Robinho sağlık kontrolünden geçti
Demir Grup Sivasspor’un yeni transferi Brezilyalı yıldız futbolcu Robinho, Medicana Sivas Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçti. Robinho’nun kardiyoloji, ortopedi, iç hastalıkları, genel cerrahi, göz hastalıkları ve ağız diş polikliniklerinde muayenesi gerçekleştirildi.

Muayenelerinin ardından kardiyak testleri ve detaylı kan tetkikleri yapılan Robinho hasta ve hasta yakınları tarafından yoğun ilgi ile karşılaştı. Vatandaşlar yıldız oyuncuyla fotoğraf çektirdi.



Hastane içindeki led ekranları “Welcome to Sivasspor” yazılı görseller ile donatan hastane yönetimi yıldız futbolcuya “Hoş geldin” mesajı verdi.


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