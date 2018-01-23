Robinho sağlık kontrolünden geçti

Erdinç Şahin

’un yeni transferiyıldız futbolcusağlık kontrolünden geçti. Robinho’nun kardiyoloji, ortopedi, iç hastalıkları, genel cerrahi, göz hastalıkları ve ağız diş polikliniklerinde muayenesi gerçekleştirildi.Muayenelerinin ardından kardiyak testleri ve detaylı kan tetkikleri yapılanhasta ve hasta yakınları tarafından yoğun ilgi ile karşılaştı. Vatandaşlar yıldız oyuncuyla fotoğraf çektirdi.Hastane içindeki led ekranları “” yazılı görseller ile donatan hastane yönetimi yıldız futbolcuya “Hoş geldin” mesajı verdi.