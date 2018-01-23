Robinho Sivasspor'a doğru! İşte Brezilyalının maliyeti

ÖZEL FESİH MADDESİ KONULDU

SİVAS'IN 62 KATI TAKİPÇİSİ VAR

REAL MADRİD'TEN GELEN 3. İSİM

İŞİ MENAJER FATİH SÖNMEZ BİTİRDİ

Erdinç Şahin

, bir süredir gündeminde olan dünya futbolunun en önemli yıldızlarından biri olanile anlaşmaya vardı. Sivas’tan yapılan açıklamada İstanbul'a gelen Robinho, bugün kente gelecek, yapılacak son görüşmelerin ardından sözleşme imzalayacak.Son olarak ülkesi Brezilya’nınşehrinin takımı’da oynayan ve kariyerindegibi devlerin formasını giyen 33 yaşındaki forvet oyuncusunun sözleşme detaylarına ulaşıldı.Mineiro’da senelik 900 bin Euro (4.1 milyon TL) kazanan Robinho ile 1.5 yıllık sözleşme yapılacağı, tecrübeli futbolcunun bonuslar hariç bu süreçte toplamda 2 milyon Euro (9.2 milyon TL) kazanacağı öğrenildi.Yiğido’nun, Sambacı’nın 2013’te Milan’da oynarken yaşadığı tecavüz suçlamasıyla ilgili olarak da sözleşmesine özel madde koydurduğu öğrenildi. İtalya’da bir kadına tecavüz eden 6 kişiden biri olarak suçlanarak 9 yıl hapis cezası alan Robinho, bu karara itiraz etmiş durumda. Ancak yıldız futbolcunun Sivas’ta oynayacağı dönemde bu cezası onanırsa, kulüp tarafından sözleşmesi tek taraflı olarak fesh edilecek.Kırmızı-Beyazlılar,ile birlikte reklamın da kralını yapacak. Brezilyalı yıldızın sosyal medya hesaplarından Twitter’da 2 milyon 150 bin, İnstagram’da 2 milyon 300 bin takipçisi bulunuyor. Sivas’ın ise Twitter’da 69 bin 170, İnstagram’da da 31 bin 100 takipçisi var. Yani Sambacı’nın toplam takipçi sayısı, Sivasspor’un 62 katı civarında.Robinho, daha önce Real Madrid forması giymiş ve ardından Sivasspor’a gelmiş üçüncü isim olarak tarihe geçecek. İlk olarak uzun yıllar İspanyol devinde oynayan Roberto Carlos, teknik direktör olarak Yiğido’ya ayak basmıştı. Carlos’un ardından da futbolcu olarak Cicinho, Kırmızı-Beyazlılar adına ter dökmüştü.’nun’a gelmesinde en büyük pay sahiplerinin başında menajergeldi. Daha öncevegetiren Sönmez, bizzat yetki belgesini alarak 10 gün sonunda mutlu sona ulaştı. Sönmez hem kendisi hem de menajeri olduğu’yu ikna etmeyi başardı.