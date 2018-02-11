Robinho, Sivasspor forması ile ilk golünü attı

ROBİNHO KLASINI KONUŞTURDU

SİVASSPOR FORMASI İLE İLK GOL

Erdinç Şahin

ekiplerinden Demir Grup'un Dünyaca ünlü yıldız ismideplasmanında attığı golle Sivasspor forması ile ilk golünü kaydetti.Spor Toto Süper Lig'in 21. hafta mücadelesi kapsamında Kayserispor sahası Kadir Has Stadyumu'nda Demir Grup Sivasspor'u saat 13:00'da ağırladı. Mücadeleye yedek başlayan Sivasspor'un yeni transferi Brezilyalı Robinho yedek kulübesinden başladı. Robinho, 42. dakikada golcü oyuncu Arouna Kone'nin yerine oyuna girdi.İlk yarısı 0-0 sonuçlanan Kayserispor - Sivasspor mücadelesinin ikinci yarısına hızlı başlayan Brezilyalı yıldız attığı golle Sivasspor forması ile ilk golünü kaydetmiş oldu. Brezilyalı yıldız Kayserispor ağlarını muhteşem bir frikik golü ile sarsmayı başardı.