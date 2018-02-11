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Robinho, Sivasspor forması ile ilk golünü attı

Brezilyalı yıldız Robinho, Kayserispor deplasmanında attığı golle Sivasspor forması ile ilk golünü kaydetmiş oldu.

Robinho, Sivasspor forması ile ilk golünü attı
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un Dünyaca ünlü yıldız ismi Robinho, Kayserispor deplasmanında attığı golle Sivasspor forması ile ilk golünü kaydetti.
 

ROBİNHO KLASINI KONUŞTURDU


Spor Toto Süper Lig'in 21. hafta mücadelesi kapsamında Kayserispor sahası Kadir Has Stadyumu'nda Demir Grup Sivasspor'u saat 13:00'da ağırladı. Mücadeleye yedek başlayan Sivasspor'un yeni transferi Brezilyalı Robinho yedek kulübesinden başladı. Robinho, 42. dakikada golcü oyuncu Arouna Kone'nin yerine oyuna girdi.
 

SİVASSPOR FORMASI İLE İLK GOL


İlk yarısı 0-0 sonuçlanan Kayserispor - Sivasspor mücadelesinin ikinci yarısına hızlı başlayan Brezilyalı yıldız attığı golle Sivasspor forması ile ilk golünü kaydetmiş oldu. Brezilyalı yıldız Kayserispor ağlarını muhteşem bir frikik golü ile sarsmayı başardı.


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