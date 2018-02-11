Robinho, Sivasspor forması ile ilk golünü attı

Spor Toto Süper Lig
ekiplerinden Demir Grup Sivasspor
'un Dünyaca ünlü yıldız ismi Robinho
, Kayserispor
deplasmanında attığı golle Sivasspor forması ile ilk golünü kaydetti.
ROBİNHO KLASINI KONUŞTURDU
Spor Toto Süper Lig'in 21. hafta mücadelesi kapsamında Kayserispor sahası Kadir Has Stadyumu'nda Demir Grup Sivasspor'u saat 13:00'da ağırladı. Mücadeleye yedek başlayan Sivasspor'un yeni transferi Brezilyalı Robinho yedek kulübesinden başladı. Robinho, 42. dakikada golcü oyuncu Arouna Kone'nin yerine oyuna girdi.
SİVASSPOR FORMASI İLE İLK GOL
İlk yarısı 0-0 sonuçlanan Kayserispor - Sivasspor mücadelesinin ikinci yarısına hızlı başlayan Brezilyalı yıldız attığı golle Sivasspor forması ile ilk golünü kaydetmiş oldu. Brezilyalı yıldız Kayserispor ağlarını muhteşem bir frikik golü ile sarsmayı başardı.
Erdinç Şahin