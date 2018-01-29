Futbol Basketbol Diğer Sporlar espor

Robinho transferine İtalyanlardan tepki

İtalya’da Milan’da oynadığı dönemde 22 yaşındaki Arnavut uyruklu bir kadına tecavüz eden 6 kişiden biri olduğu öne sürülen Robinho’ya Milano Mahkemesi 9 yıl hapis cezası verdi.

Robinho transferine İtalyanlardan tepki
İtalya'da Milan'da oynadığı dönemde 22 yaşındaki Arnavut uyruklu bir kadına tecavüz eden 6 kişiden biri olduğu öne sürülen Robinho'ya Milano Mahkemesi 9 yıl hapis cezası verdi.

Karar temyiz sürecindeyken kariyerine Brezilya'da Atletico Mineiro'da devam eden Robinho, buradan Sivasspor'a transfer oldu. Sözleşmeye ünlü futbolcunun cezasının kesinleşmesi halinde anlaşmanın fesh edileceği maddesi konuldu.
 

"SUÇU MEŞRULAŞTIRMAKTIR"


Ancak İtalyan Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği, bu maddeye rağmen Sivasspor'a tepki göstererek şu açıklamayı yaptı: ‘Tecavüzden hüküm giymiş bir sporcunun transfer edilmesi en basitinden suçu meşrulaştırmaktır. Yasal boyutta gerekenin yapılması için bütün adımları atacağız. Sivas milletvekilleri de dahil olmak üzere İl Spor Müdürlüğü ve Futbol Federasyonu nezdinde de girişimde bulunacağız.’


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Rıdvan Dilmen’den Trabzonspor-Fenerbahçe maçı yorumu

Rıdvan Dilmen’den Trabzonspor-Fenerbahçe maçı yorumu
Bafetimbi Gomis’ten iddialara sert yanıt

Bafetimbi Gomis’ten iddialara sert yanıt
Bayern Münih-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bayern Münih-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Beşiktaş'ta 2 oyuncuya kulüp aranıyor

Beşiktaş'ta 2 oyuncuya kulüp aranıyor
Fatih Terim'in canı sıkan 3 sorun!

Fatih Terim'in canı sıkan 3 sorun!
Zlatan Ibrahimovic Amerika ligi MLS'e doğru...

Zlatan Ibrahimovic Amerika ligi MLS'e doğru...
Adis Jahovic Alanyaspor'a doğru!

Adis Jahovic Alanyaspor'a doğru!
Sofiane Feghouli yanıyor!

Sofiane Feghouli yanıyor!
Konyaspor Samuel Eto'o'yu transfer ediyor!

Konyaspor Samuel Eto'o'yu transfer ediyor!
Aykut Kocaman’dan Volkan Demirel’e: Sakın kaleden çıkma

Aykut Kocaman’dan Volkan Demirel’e: Sakın kaleden çıkma
Galatasaray yönetimine Ndiaye şoku

Galatasaray yönetimine Ndiaye şoku