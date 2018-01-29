Robinho transferine İtalyanlardan tepki

"SUÇU MEŞRULAŞTIRMAKTIR"

Erdinç Şahin

'da oynadığı dönemde 22 yaşındaki Arnavut uyruklu bir kadına tecavüz eden 6 kişiden biri olduğu öne sürülenMahkemesi 9 yıl hapis cezası verdi.Karar temyiz sürecindeyken kariyerine Brezilya'da Atletico Mineiro'da devam eden'a transfer oldu. Sözleşmeye ünlü futbolcunun cezasının kesinleşmesi halinde anlaşmanın fesh edileceği maddesi konuldu.Ancak İtalyan Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği, bu maddeye rağmen Sivasspor'a tepki göstererek şu açıklamayı yaptı: