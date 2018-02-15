Robinho, yayında biber yiyerek Josef de Souza'ya meydan okudu

Sivasspor'un
ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Brezilyalı yıldız Robinho, ALS
hastalığına dikkat çekmek için "ALSiçinacıyıhisset, ALSPepperChallenge"
hastagi ile başlatılan kampanyaya destek oldu.
JOSEF'E MEYDAN OKUDU
Kulübün resmi sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Josef De Souza'ya meydan okuyan Robinho,"ALS hastalığı meydan okumasına katıldığım için mutluyum. Şimdi Souza aynısını yapmanı istiyorum." diyerek acı biber yedi. Robinho'nun acı biber yiyerek Josef De Souza'ya meydan okuması büyük ilgi gördü.
İHA
Erdinç Şahin