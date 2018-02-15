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Robinho, yayında biber yiyerek Josef de Souza'ya meydan okudu

Demir Grup Sivasspor'un dünyaca ünlü yıldız oyuncusu Robinho ALS hastalığını dikkat çekmek için acı biber yiyerek Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncusu Josef De Souza'ya meydan okudu.

Robinho, yayında biber yiyerek Josef de Souza'ya meydan okudu
Sivasspor'un ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Brezilyalı yıldız Robinho, ALS hastalığına dikkat çekmek için "ALSiçinacıyıhisset, ALSPepperChallenge" hastagi ile başlatılan kampanyaya destek oldu.
 

JOSEF'E MEYDAN OKUDU


Kulübün resmi sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Josef De Souza'ya meydan okuyan Robinho,"ALS hastalığı meydan okumasına katıldığım için mutluyum. Şimdi Souza aynısını yapmanı istiyorum." diyerek acı biber yedi. Robinho'nun acı biber yiyerek Josef De Souza'ya meydan okuması büyük ilgi gördü.



İHA
 


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