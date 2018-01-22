Robot araştırması: Diş macunu sıtmayı tedavi edebilir

Nazlı Erdol

'nde gerçekleştirilen bir araştırmada, diş macunlarının içinde bulunan triklosan bileşenin, pirimetamin ilacına dayanıklı olan sıtma parazitleri tedavisinde kullanılabileceği ortaya koyuldu.'ta yayınlanan araştırma kapsamında kullanılan veadı verilen yapay zekalı robot, hızlı bir yöntemle hipotezi formüle edip test ederek sonuç verebiliyor. Araştırma lideri'nden, Eve'in keşfinin, triklosan kullanılarak karaciğerde ve kanda olmak üzere iki yönlü uygulanabilecek bir ilacın geliştirilebileceğini söyledi ve ekledi: '''Meslektaşımız Eve' tarafından yapılan ve triklosanın sıtma parazitlerine karşı etkili olduğunun keşfi, yeni bir ilaç geliştirmek için triklosan kullanabileceğimizi gösteriyor. Triklosanın güvenli bir bileşen olduğunu biliyoruz ve ayrıca bileşenin sıtma parazitinin yaşam döngüsünü iki şekilde hedefleyebilme özelliği, parazitin direnci arttıramayacağı anlamına geliyor."