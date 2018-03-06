Robot aşçı Flippy Pasadena'da hamburger ustası olarak işe başladı



FLIPPY'NİN FİYATI 60 BİN DOLAR

Can Hakman

ile yapılan ortaklık duyurusunun ardından bir yıl sonra’in robot şefi nihayet’nden mezun oldu.adlı yapay zekalı, dün itibariyle’daki CaliBurger şubesinde insan ekibine katılarak işe başladı. Flippy Eylül ayında Pasadena’daki restoranda denenmeye başlanmıştı.Tech Crunch’a açıklama yapan Miso Robotics CEO’su ve kurucu ortağı David Zito dunyahalleri'nin aktardığına göre “Flippy daha hızlı hareket edebilir hale geldikten ve kızartma, doğrama, yemeklere baharat ekleme gibi işlerde kendini geliştirdikten sonra CaliBurger’ın verimliliğinde bir artış yaşanacak. Ayrıca, fiyatlandırma yaparken her bir robot mutfak asistanının işletmelere küçük ölçekte ne kadar değer katacağını göz önünde bulundurduk.” dedi.Flippy’nin başlangıç düzeyi fiyatı 60 bin Dolar. Ortalama bir hamburger ustasının yıllık kazancından daha fazla gibi görünüyor. Ayrıca robotun bakımı için yıllık olarak ödenmesi gereken yüzde 20’lik bir ücret var. Ancak CaliBurger, Flippy sayesinde müşterilerin daha az beklemesini sağlayıp, siparişlerdeki tutarlılık oranını artırıp yiyecek israfını azaltacağına ve bunun mantıklı bir yatırım olduğuna inanıyor.Spor ve eğlence mekanı şirketi Levy de Flippy’yi kullanma planları olduğunu geçen ay açıklamıştı. Şirket bu yıl bitmeden kendi Flippy robotunu şu anda ismi açıklanmayan mekanlardan birinde kullanmaya başlayacak.