Robot Atlas özellikleriyle şaşırtıyor

YÖNÜNÜ KENDİ BELİRLİYOR

ATLAS İÇİN AÇIKLAMA YAPILMADI

ENGELLERİ ZIPLAYARAK AŞIYOR

BOSTON DYNAMICS

Şirketinsayfasında yayımladığı yeni videoda, Atlas’ın dış mekanda, yer yer eğimli olan çayırlık bir alanda koştuğu ve karşısına çıkan bir ağaç kütüğünü zıplayarak aştığı görülüyor.Sayfada yayınlanan başka bir videoda ise yine şirketin ürettiği "" adlı, dört ayaklı, küçük bir köpeği andıran robotun bir ofis ve laboratuvar kompleksi içinde serbestçe dolaştığı görülüyor.Robot, dolaşırken yönünü kendi başına tayin edebiliyor.Şirket yetkilileri videoya koydukları açıklamada,’nin bağımsız olarak hareket etmeden önce bir şirket mühendisi tarafından uzaktan kumanda edilerek alanda dolaştırıldığı ve bu sırada bölgeyi haritalandırdığını belirtti.Robotun bu verileri daha sonra bağımsız hareketi sırasında kullanmak üzerine hafızasına kaydettiği ifade edildi.Atlas’ın açık alanda dolaştığı bölgenin daha önce hafızaya alınıp alınmadığına ilişkin ise bir açıklama yapılmadı.Şirket daha önce Atlas’ın kontrollü ortamlarda hareket ettiği, zıplayarak engelleri aştığı videolar yayımlamıştı. Yayınlanan bu videolardan birinde robot havada ters takla atıyordu.Robot üretimim alanında öncü bir şirket olan1992 yılında Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) bünyesinde kuruldu.Amerikan silahlı kuvvetleri için geliştirdiği robot projeleriyle ün yapan şirket 2013 yılında Google’ın araştırma ve geliştirme projeleri şirketi Google X tarafından satın alındı. Şirketin tüm hisseleri 2017 yılında Japon Softbank’a devredildi.