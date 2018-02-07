Robot, Bakan Arslan'dan özür diledi

Bilgi Teknolojileri Kurumu’nun düzenlediği Güvenli İnternet Günü programında sunum yapan robot, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’ın sık sık sözünü kesince Arslan, görevlilere seslenerek, müdahale edilmesini istemişti.
ROBOT: YAVAŞ KONUŞ
Programın sunucusu olan robot Sanbot araya girerek ”Yavaş konuş, ne diyorsun anlamıyorum”
dedi.
İşte o görüntüler:
ROBOT SAHNEDEN UZAKLAŞTIRILMIŞTI
Robot Sanbot’un birkaç kez üst üste sözünü kesmesi üzerine Arslan, görevlilere seslenerek, “Robotun kafası karıştı. Buraya mı hitap edeyim, oraya mı, doğrusu benim de kafam karıştı. Robotu kim kontrol ediyorsa gereğini yapsın lütfen” demişti. Bunun üzerine robot uzaktan kontrol edilerek sahneden uzaklaştırılmıştı.
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