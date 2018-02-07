Robot, Bakan Arslan'dan özür diledi

ROBOT: YAVAŞ KONUŞ



ROBOT SAHNEDEN UZAKLAŞTIRILMIŞTI

BTK'nın düzenlediği programda robot krizi yaşandı

Robot, Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ı kızdırdı

Mehmet Nuri Turan

Bilgi Teknolojileri Kurumu’nun düzenlediği Güvenli İnternet Günü programında sunum yapan robot, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’ın sık sık sözünü kesince Arslan, görevlilere seslenerek, müdahale edilmesini istemişti.Programın sunucusu olan robot Sanbot araya girerekdedi.Robot Sanbot’un birkaç kez üst üste sözünü kesmesi üzerine Arslan, görevlilere seslenerek, “Robotun kafası karıştı. Buraya mı hitap edeyim, oraya mı, doğrusu benim de kafam karıştı. Robotu kim kontrol ediyorsa gereğini yapsın lütfen” demişti. Bunun üzerine robot uzaktan kontrol edilerek sahneden uzaklaştırılmıştı.