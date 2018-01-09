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Robot kadınları gerçek sanıp milyonlar saçtılar!

Çin'de, çöpçatan uygulamalarındaki kadınların aslında birer robot yazılım olduğu ortaya çıkan çok sayıda şirket kapatıldı. On binlerce erkeğin, gerçek sandıkları kadınlara, uygulama üzerinden hediye ve para göndermek için milyonlarca lira harcadığı ortaya çıktı

Robot kadınları gerçek sanıp milyonlar saçtılar!
Çin'de, çöpçatan uygulamalarındaki kadınların aslında birer robot yazılım olduğu ortaya çıkan çok sayıda şirket kapatıldı. Modern Express gazetesinin haberine göre 21 yazılım şirketi kapatılırken, 600'den fazla şüpheli gözaltına alındı. Operasyon, bazı kadınların mesajlarının bilgisayarlar tarafından otomatik üretildiğinin tespit edilmesi üzerine yapıldı.

Guangdong kentinde polis, Ağustos 2017'de bir uygulamanın var olmayan pornografik videolar izletme bahanesiyle kullanıcılardan para aldığının ortaya çıkmasının ardından bazı uygulamalar hakkında soruşturma başlatmıştı.
 

SAHTE 'SEKSİ KADIN' HESAPLARI


Soruşturmalarda en az bir şirketin teknik personelinin sahte "seksi kadın" hesapları yarattığı anlaşıldı. Bu hesaplar otomatik tanışma mesajlarıyla siteye yeni kaydolan hesaplarla iletişime geçiyordu. Polis raporuna göre şirketler kullanıcılarına para harcamaları için yalan söylemek için suç işlemiş oldu.
 

'YAPAY ZEKA SONUNDA İNSAN ZEKASINI GEÇTİ'


Tahminlere göre on binlerce erkek, gerçek sandıkları kadınlara uygulama üzerinden hediye ve para göndermek için 1 milyar yuan (yaklaşık 576 milyon TL) harcadı.

Çin'de sosyal medya kullanıcıları ise dolandırıcılık karşısında hem şaşırdı hem de eğlendiklerini gizlemedi.

Bir kullanıcı, "Yapay zeka sonunda insan zekasını geçti" dedi.

Bazı kullanıcılar ise dolandırıcıların yetenekleri karşısında hayrete düşerken, "Bu kadar yetenekli insanlar neden dolandırıcılık yapmakla uğraşıyor?" diye sordu.

BBC TÜRKÇE


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