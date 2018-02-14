Yeme & İçme Etkinlik Kültür Sanat Sinema Doğa Seyahat Müzik Kitap

'Robotlar geleceğin kalaşnikofları olabilir'

Savunma Sanayii Müsteşarlığı iştiraklerinden STM AŞ'nin teknolojik düşünce merkezi ThinkTech, yapay zeka ve bu alandaki olası gelişmelerin değerlendirildiği bir rapor hazırladı

14 Şubat 2018, Çarşamba 12:12
'Robotlar geleceğin kalaşnikofları olabilir'
Savunma Sanayii Müsteşarlığı iştiraklerinden Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ'nin teknolojik düşünce merkezi ThinkTech tarafından yapay zeka ve bu alandaki olası gelişmelere ilişkin hazırlanan raporda, "Yapay zeka teknolojileriyle donatılmış robotlar karaborsaya düşerek geleceğin kalaşnikofları olma ihtimali taşımaktadır." değerlendirmesinde bulunuldu.

ThinkTech'in "Yapay Zeka-İnsandan Öte" başlıklı raporunda yapay zeka, "Bir bilgisayarın veya makinenin çeşitli iş ve işlemleri insana benzer şekilde yerine getirme veya karmaşık problemlere insanlar gibi çözüm üretme kabiliyeti." şeklinde tanımlandı.
 

Teknoloji devlerinin yatırım alanı


Farklı fikirlere sahip olsalar da yapay zeka uzmanları ve bu alana yatırım yapan teknoloji devleri, gelecekte dünya lideri olmak adına büyük bir motivasyonla çalışmalarını sürdürüyor.

Bugün, 2010'lu yıllardan 1990'lı yıllara bakıldığında, yapay zeka konusunda ne kadar büyük adımlar atıldığı görülürken, 20 yıl sonra bugünlere bakıldığında belki çok daha çarpıcı bir izlenim edinmek söz konusu olacak.

Elon Musk ve pek çok alan uzmanı, kısa, orta ve uzun vadedeki geleceği konusunda yapay zekanın kendi haline bırakılmaması gerektiğini belirtiyor.

Yapay zekanın, yıkıcı bir amacı gerçekleştirmek için programlandığında veya "zeka patlaması" (Intelligence Explosion) gerçekleşip yapay zeka kendini iyileştirmeyi ve geliştirmeyi öğrendiğinde, iyi bir amacı gerçekleştirmek üzere yıkıcı bir çözüme başvurduğunda durdurulamama riski bulunuyor. Bu nedenle yapay zeka teknolojileri geliştirilirken izlenebilir ve kontrol edilebilirliğinden ve hedefleri bakımından insanlığın hedefleriyle paralel ilerlediğinden emin olunması gerekiyor.
 

Savunma sanayisinde firmalar yarışıyor


ThinkTech'in raporunda, günümüzde savunma sanayisinde pek çok firmanın otonom ve akıllı sistemler geliştirmek üzere birbiriyle yarış halinde bulunduğuna dikkat çekildi.

Bu durumun gelecekte bir yapay zeka savaşı ihtimalini gündeme getirdiğine yer verilen raporda, "Yapay zeka teknolojileriyle donatılmış robotlar karaborsaya düşerek geleceğin kalaşnikofları olma ihtimali taşımaktadır. Bu gibi nedenlerden ötürü devletler, politikacılar, yapay zeka teknolojisi üreten firmalar ve araştırma kurumlarının daha fazla gecikmeden yapay zeka çalışmalarının insan ırkıyla ve onun hedefleriyle uyumlu bir şekilde ilerlemesini sağlamak amacıyla resmi bir ortak anlayış geliştirmeleri gerekmektedir." uyarısında bulunuldu.

AA

 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Facebook artık resmen ‘yaşlılar platformu’

Facebook artık resmen ‘yaşlılar platformu’
Son dakika... Spiker Tuna Huş hayatını kaybetti! Tuna Huş kimdir?

Son dakika... Spiker Tuna Huş hayatını kaybetti! Tuna Huş kimdir?
Aydınlı kadının Ege şivesiyle çektiği 14 Şubat Sevgililer Günü mesajı kırdı geçirdi

Aydınlı kadının Ege şivesiyle çektiği 14 Şubat Sevgililer Günü mesajı kırdı geçirdi
İsveçli Başpiskopos Modeus'dan ezan açıklaması

İsveçli Başpiskopos Modeus'dan ezan açıklaması
Bu çay ocağında sadece satranç ve dama oynanıyor

Bu çay ocağında sadece satranç ve dama oynanıyor
14 Şubat Sevgililer Günü mesajları ve hediyeleri için tıklayın

14 Şubat Sevgililer Günü mesajları ve hediyeleri için tıklayın
Yaşını düzeltti, kardeşiyle arasında 2 ay kaldı!

Yaşını düzeltti, kardeşiyle arasında 2 ay kaldı!
Sevgililer Günü nedir, nereden çıkmıştır? Sevgililer Günü Doodle oldu

Sevgililer Günü nedir, nereden çıkmıştır? Sevgililer Günü Doodle oldu
Bu adam görenleri şaşırtıyor! Bağırmadan duramıyor

Bu adam görenleri şaşırtıyor! Bağırmadan duramıyor
Aşkı için biseksüel olan kaz Thomas öldü

Aşkı için biseksüel olan kaz Thomas öldü
Ordu'da bağırarak röportaj veren adam sosyal medyayı salladı

Ordu'da bağırarak röportaj veren adam sosyal medyayı salladı