Robotlar GTÜ'de yarışacak

24 SAATTE GELİŞTİRİP SUNACAK

Senim Tanay

Robotik ve Otomasyon Kulübü (GROK) tarafından bu sene ilki düzenlenecek olan 1’inci Uluslararası Gebze Teknik Üniversitesi Kelebek Robot Olimpiyatları (KelebekRO), 6-7-8 Nisan 2018 tarihlerinde Gebze Teknik Üniversitesi’nde gerçekleşecek.Yurt içi ve yurt dışından izleyici veya yarışmacı olarak yoğun katılımın beklendiği organizasyonda katılımcılar; çizgi izleyen, mikro sumo, labirent çözen, serbest gibi tanıdık kategorilerin yanı sıra adını kampüsün bulunduğu konum itibariyle Fatih Sultan Mehmet’in vefat ettiği yer olan Hünkar Çayırı’ndan alan Hünkar Çayırı arazisi kategorisi Türkiye’de üniversite bünyesinde düzenlenen ilk drone ligi olma özelliği taşıyor.Kelebek Drone Ligi ve her yaştan maker ruhuna sahip kişilerin Gel Tasarla Üret (G.T.Ü.) kategorisine katılıp kendilerine verilecek temalar doğrultusunda tasarladıkları fikri 24 saat içerisinde geliştirerek özgün projelerini sunma imkanı bulacak. Aynı zamanda katılımcıların etkin zaman geçirebilmesi adına yarışmalarla eş zamanlı gerçekleşecek seminerler ve workshop etkinlikleri düzenlenecek.