'Rockçı İmam'ın basketbolcu oğlu Romanya’ya transfer oldu

Rock müziğe olan ilgisi dolayısıyla 'Rockçı İmam'
adıyla tanınan Pınarbaşı Mahallesi İmamı Ahmet Muhsin Tüzer
’in oğlu Levent Kemal Tüzer
, basketbol yaşamını Romanya
’da sürdürecek. Antalyaspor’un genç takımında basketbol oynayan ve Antalya Güzeloluk Anadolu Lisesi 11’inci sınıfta eğitim gören Levent Kemal Tüzer, Romanya Basketbol 2’nci Ligi takımlarından CSM Medias’tan transfer teklifi aldı. Eğitimini donduran Tüzer, Rumen takımıyla yarım sezonluk anlaşma yaptı.
'HİÇ DÜŞÜNMEDEN EĞİTİMİNİ DONDURDUM'
Ahmet Muhsin Tüzer, "CSM Medias Kulübü Basketbol Takımı, Romanya Basketbol 2’nci Ligi’nde mücadele ediyor. Play-off'a yükselen 8 takımdan biri. Grubunda ikinci olarak play-off'a yükseldi. Amaçları Romanya Birinci Basketbol Ligi’ne çıkmak. Oğluma böyle bir teklif gelince hiç düşünmeden eğitimini dondurarak transferine izin verdim. Çünkü oğlumun iyi bir basketbolcu olacağına inanıyorum. CSM Medias Kulübü Basketbol Takımı Baş Antrenörü Mihai Popa oğlumu beğendi, Romanya’ya davet etti. Kendisiyle yarım dönemlik sözleşme imzalandı" dedi.
Ahmet ACAR/KAŞ, (DHA)
Senim Tanay