'Rockçı İmam'ın basketbolcu oğlu Romanya’ya transfer oldu

'HİÇ DÜŞÜNMEDEN EĞİTİMİNİ DONDURDUM'

Senim Tanay

Rock müziğe olan ilgisi dolayısıylaadıyla tanınan Pınarbaşı Mahallesi İmamı’in oğlu, basketbol yaşamını’da sürdürecek. Antalyaspor’un genç takımında basketbol oynayan ve Antalya Güzeloluk Anadolu Lisesi 11’inci sınıfta eğitim gören Levent Kemal Tüzer, Romanya Basketbol 2’nci Ligi takımlarından CSM Medias’tan transfer teklifi aldı. Eğitimini donduran Tüzer, Rumen takımıyla yarım sezonluk anlaşma yaptı.Ahmet Muhsin Tüzer, "CSM Medias Kulübü Basketbol Takımı, Romanya Basketbol 2’nci Ligi’nde mücadele ediyor. Play-off'a yükselen 8 takımdan biri. Grubunda ikinci olarak play-off'a yükseldi. Amaçları Romanya Birinci Basketbol Ligi’ne çıkmak. Oğluma böyle bir teklif gelince hiç düşünmeden eğitimini dondurarak transferine izin verdim. Çünkü oğlumun iyi bir basketbolcu olacağına inanıyorum. CSM Medias Kulübü Basketbol Takımı Baş Antrenörü Mihai Popa oğlumu beğendi, Romanya’ya davet etti. Kendisiyle yarım dönemlik sözleşme imzalandı" dedi.