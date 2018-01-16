Futbol Basketbol Diğer Sporlar espor

SON DAKİKA

'Rockçı İmam'ın basketbolcu oğlu Romanya’ya transfer oldu

'Rockçı İmam' olarak bilinen Ahmet Muhsin Tüzer’in Antalyaspor’un genç takımında basketbol oynayan oğlu 18 yaşındaki Levent Kemal Tüzer, Romanya’nın CSM Medias takımına transfer oldu

16 Ocak 2018, Salı 13:01
'Rockçı İmam'ın basketbolcu oğlu Romanya’ya transfer oldu
Rock müziğe olan ilgisi dolayısıyla 'Rockçı İmam' adıyla tanınan Pınarbaşı Mahallesi İmamı Ahmet Muhsin Tüzer’in oğlu Levent Kemal Tüzer, basketbol yaşamını Romanya’da sürdürecek. Antalyaspor’un genç takımında basketbol oynayan ve Antalya Güzeloluk Anadolu Lisesi 11’inci sınıfta eğitim gören Levent Kemal Tüzer, Romanya Basketbol 2’nci Ligi takımlarından CSM Medias’tan transfer teklifi aldı. Eğitimini donduran Tüzer, Rumen takımıyla yarım sezonluk anlaşma yaptı.

'HİÇ DÜŞÜNMEDEN EĞİTİMİNİ DONDURDUM'

Ahmet Muhsin Tüzer, "CSM Medias Kulübü Basketbol Takımı, Romanya Basketbol 2’nci Ligi’nde mücadele ediyor. Play-off'a yükselen 8 takımdan biri. Grubunda ikinci olarak play-off'a yükseldi. Amaçları Romanya Birinci Basketbol Ligi’ne çıkmak. Oğluma böyle bir teklif gelince hiç düşünmeden eğitimini dondurarak transferine izin verdim. Çünkü oğlumun iyi bir basketbolcu olacağına inanıyorum. CSM Medias Kulübü Basketbol Takımı Baş Antrenörü Mihai Popa oğlumu beğendi, Romanya’ya davet etti. Kendisiyle yarım dönemlik sözleşme imzalandı" dedi.

Ahmet ACAR/KAŞ, (DHA)

 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Braun Strowman, tonlarca ağırlıktaki tırı devirdi!

Braun Strowman, tonlarca ağırlıktaki tırı devirdi!
Galatasaray'ı elediler, yılın takımı oldular!

Galatasaray'ı elediler, yılın takımı oldular!
Raphael Holzhauser, E. Yeni Malatyaspor için Türkiye’ye geldi

Raphael Holzhauser, E. Yeni Malatyaspor için Türkiye’ye geldi
Aranan kan Klaassen

Aranan kan Klaassen
2018 Avustralya Açık'ı sallayan en seksi kadın tenisçiler

2018 Avustralya Açık'ı sallayan en seksi kadın tenisçiler
ABD cimnastiğinde taciz skandalı

ABD cimnastiğinde taciz skandalı
Galatasaray Remy'nin aklını çeldi!

Galatasaray Remy'nin aklını çeldi!
Fenerbahçe Doğuş'un Panathinaikos maçı ne zaman?

Fenerbahçe Doğuş'un Panathinaikos maçı ne zaman?
Galatasaraylı futbolcu Tolga Ciğerci: 'Fenerbahçe'ye gol atmak mükemmel olur'

Galatasaraylı futbolcu Tolga Ciğerci: 'Fenerbahçe'ye gol atmak mükemmel olur'
Houston Rockets oyuncuları, Clippers’ın soyunma odasını bastı!

Houston Rockets oyuncuları, Clippers’ın soyunma odasını bastı!
Kaan Ayhan, 4 büyüklerin hedefinde

Kaan Ayhan, 4 büyüklerin hedefinde