Rodrigues transferi düşünmüyor!

Adı sezon sonundan beri İngiliz kulüpleriyle anılan ve Galatasaray’la yeni mukavele imzalamak isteyen Garry Rodrigues, Yunan basınına önemli açıklamalar yaptı.

"TRANSFERLE KESİNLİKLE İLGİLENMİYORUM"

Cim Bom’a gelmeden önce Yunanistan’da PAOK forması giyen yıldız futbolcu, “Galatasaray’da çok mutluyum. Bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde oynayacağız ve bu bizim için çok önemli. Oynamaya devam etmek ve formumu sürdürmek istiyorum. Bu sene hedefimiz ligde şampiyon olmak, Şampiyonlar Ligi’nde de gidebildiğimiz yere kadar gidebilmek. Bunun dışında transfer veya başka bir konuyla kesinlikle ilgilenmiyorum” ifadelerini kullandı.