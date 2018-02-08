Roger Federer 1 numaraya koşuyor!

BİR ÖNCEKİ YILIN PUANLARI SİLİNİYOR

FEDERER HAMLEYİ ZİRVE İÇİN YAPTI

Erdinç Şahin

, önümüzdeki hafta Rotterdam'da başlayacak olan'na wild card (özel davet) aldı.'nin 500 puan değerindeki bu turnuvasına katılmak, İsviçreli yaşayan efsanenin yeniden dünya 1 numarası olmayı ne kadar çok istediğinin açık bir kanıtı.Bu tezimizi desteklemeden önce okuyucuları bilgilendirmek açısından erkekler tenisinde sıralama ve puanlama sisteminin nasıl işlediğini aktarmakta fayda var.ATP dünya sıralaması belirlenirken her yıl bir önceki senenin puanları siliniyor. Dolayısıyla bir tenisçinin sıralamada 1 numara olmasının tenis kariyeriyle doğrudan bir bağlantısı yok. Dünya 1 numarası olmak, dünyanın en iyi tenisçisi olduğunuzu değil, son bir yıl içinde en çok puan toplayan oyuncu olduğunuzu gösteriyor.Her sene bir önceki yılın puanları silinirken de uygulanan işlem çok basit. X bir oyuncunun Y turnuvasında aldığı puanlar, sonraki sene o turnuvanın bittiği tarihten sonraki ilk pazartesi günü oyuncunun puanından düşülüyor, yerine kazandığı yeni puanlar ekleniyor.Örnek verecek olursak Roger Federer, geçtiğimiz yıl Dubai'de son 16 turunda elenerek 45 puan aldı. Bu sene ise kazandığı o 45 puan, 5 Mart Pazartesi tarihinde silinecek ve yerine -eğer varsa- bir önceki hafta elde ettiği puanlar eklenecek. Dubai'deki turnuvanın bitiş tarihi ise 3 Mart Cumartesi.Kısacası bir oyuncunun dünya sıralamasındaki yeri, doğrudan doğruya yıllar içerisinde elde ettiği istikrarla alakalı bir durum.Şimdi gelelim Federer'in Rotterdam'daki organizasyona katılmasının 1 numaraya yükselmeyi hedeflediğini nasıl kanıtladığına.Hâlihazırda ATP klasmanının lideri Rafael Nadal ile Roger Federer arasında 155 puanlık bir fark söz konusu. Federer'in Rotterdam'da boy göstereceği önümüzdeki hafta Nadal herhangi bir turnuva oynamayacak. Dolayısıyla geçtiğimiz yıl Rotterdam'da yer almayan Federer'in önümüzdeki hafta hanesine ekleyebileceği yeni puanlar varken Nadal için böyle bir durum söz konusu değil.roger federer rafael nadal australian open 2017 ile ilgili görsel sonucuFederer'in aradaki 155 puanlık farkı kapatıp öne geçmesi için Rotterdam'da yarı final görmesi yeterli olacak. Zira ATP'nin 500 puanlık turnuvalarında yarı final görmek, oyuncuya 180 puan getiriyor. Eğer Ekselansları bunu başarırsa 2 hafta boyunca kesinlikle 1 numarada kalmış olacak. Şayet turnuvayı kazanırsa Nadal'ın iki hafta sonra Acapulco'da alacağı sonucun ne olduğuna bakılmaksızın 4 hafta boyunca kesinlikle zirvede yer alacak.Anlaşılacağı üzere Federer, Acapulco ile aynı hafta düzenlenecek Dubai'de boy göstermek yerine daha erken tarihteki Rotterdam'a katılarak kısa süreliğine de olsa 1 numaraya yükselmek istedi. Bunun da altında 36 yaşında yeniden zirveyi ele geçirerek tenis tarihinin en yaşlı 1 numarası olmayı çok istemesi yatıyor olsa gerek.Fanatik