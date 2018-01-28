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Roger Federer Avustralya Açık şampiyonu!

Sezonun ilk Grand Slam'i Avustralya Açık'ta tek erkeklerde 2 numaralı seribaşı Roger Federer, finalde Marin Cilic'i setlerde 2-1 mağlup ederek zafere ulaştı
 

Roger Federer Avustralya Açık şampiyonu!
Roger Federer bildiğiniz gibi. Tenis dünyasının yaşayan efsanesi Roger Federer namı diğer Ekselansları kortlarda fırtına gibi esmeye devam ediyor. 36 yaşındaki Roger Federer, "Bu sezon düşüşe geçer" diye düşünenleri mahçup etti ve sezonun ilk Grand Slam'i olan Avustralya Açık'ı rakibi Marin Cilic'i mağlup ederek kazandı.
 

İLK SETTE AMAN VERMEDİ


Roger Federer maça başlar başlamaz ağırlığını koydu. Üst üste 2 kere servis kıran Federer, Cilic'i 6-2 ile geçti. İkinci sette atak yapan 29 yaşındaki Hırvat raket Cilic, seti 7-6 hanesine yazdırdı. 
 

FEDERER 3. SETTE GERİ DÖNDÜ


İkinci seti kaybeden Roger Federer 3. sette tüm kontrolü eline aldı ve rakibini 6-3 ile geçmeyi bildi. Sezon başında beraber idman yapan Cilic - Federer ikilisi fiziksel olarak bu sete kadar hâlâ diri bir tavır sergiledi.
 

MARİN CİLİC DİRENİYOR


Roger Federer karşısında varını yoğunu ortaya koyan Hırvat Cilic, 4. sette oyuna 6-3 ile tutundu. 
 

AMA ŞAMPİYON AĞIRLIĞINI KOYDU


5. sete uzayan maç, Roger Federer'in arzulu son setiyle tamalandı. Avustralya Açık boyunca Cilic hariç rakiplerine set vermeyen Federer, son seti de 6-0 kazanarak 20. Grand Slam zaferini ilan etti

 


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