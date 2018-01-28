Roger Federer Avustralya Açık şampiyonu!

İLK SETTE AMAN VERMEDİ

FEDERER 3. SETTE GERİ DÖNDÜ

MARİN CİLİC DİRENİYOR

AMA ŞAMPİYON AĞIRLIĞINI KOYDU

Erdinç Şahin

bildiğiniz gibi. Tenis dünyasının yaşayan efsanesinamı diğerkortlarda fırtına gibi esmeye devam ediyor. 36 yaşındaki Roger Federer, "Bu sezon düşüşe geçer" diye düşünenleri mahçup etti ve sezonun ilk Grand Slam'i olan Avustralya Açık'ı rakibi Marin Cilic'i mağlup ederek kazandı.Roger Federer maça başlar başlamaz ağırlığını koydu. Üst üste 2 kere servis kıran Federer, Cilic'i 6-2 ile geçti. İkinci sette atak yapan 29 yaşındaki Hırvat raket Cilic, seti 7-6 hanesine yazdırdı.İkinci seti kaybeden Roger Federer 3. sette tüm kontrolü eline aldı ve rakibini 6-3 ile geçmeyi bildi. Sezon başında beraber idman yapan Cilic - Federer ikilisi fiziksel olarak bu sete kadar hâlâ diri bir tavır sergiledi.Roger Federer karşısında varını yoğunu ortaya koyan Hırvat Cilic, 4. sette oyuna 6-3 ile tutundu.5. sete uzayan maç, Roger Federer'in arzulu son setiyle tamalandı. Avustralya Açık boyunca Cilic hariç rakiplerine set vermeyen Federer, son seti de 6-0 kazanarak 20. Grand Slam zaferini ilan etti