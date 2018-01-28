Roger Federer Avustralya Açık şampiyonu!

Roger Federer
bildiğiniz gibi. Tenis dünyasının yaşayan efsanesi Roger Federer
namı diğer Ekselansları
kortlarda fırtına gibi esmeye devam ediyor. 36 yaşındaki Roger Federer, "Bu sezon düşüşe geçer" diye düşünenleri mahçup etti ve sezonun ilk Grand Slam'i olan Avustralya Açık'ı rakibi Marin Cilic'i mağlup ederek kazandı.
İLK SETTE AMAN VERMEDİ
Roger Federer maça başlar başlamaz ağırlığını koydu. Üst üste 2 kere servis kıran Federer, Cilic'i 6-2 ile geçti. İkinci sette atak yapan 29 yaşındaki Hırvat raket Cilic, seti 7-6 hanesine yazdırdı.
FEDERER 3. SETTE GERİ DÖNDÜ
İkinci seti kaybeden Roger Federer 3. sette tüm kontrolü eline aldı ve rakibini 6-3 ile geçmeyi bildi. Sezon başında beraber idman yapan Cilic - Federer ikilisi fiziksel olarak bu sete kadar hâlâ diri bir tavır sergiledi.
MARİN CİLİC DİRENİYOR
Roger Federer karşısında varını yoğunu ortaya koyan Hırvat Cilic, 4. sette oyuna 6-3 ile tutundu.
AMA ŞAMPİYON AĞIRLIĞINI KOYDU
5. sete uzayan maç, Roger Federer'in arzulu son setiyle tamalandı. Avustralya Açık boyunca Cilic hariç rakiplerine set vermeyen Federer, son seti de 6-0 kazanarak 20. Grand Slam zaferini ilan etti
Erdinç Şahin