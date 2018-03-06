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Roger Federer bu kez Afrika için kazandı

İsviçreli tenisçi Federer, "Afrika için maç" isimli yardım organizasyonu kapsamında, ABD'li Sock'ı 2-0 yendi
 

Roger Federer bu kez Afrika için kazandı
İsviçreli tenisçi Roger Federer, beşincisi düzenlenen  "Afrika için maç" isimli yardım organizasyonunda, ABD'li Jack Sock'ı 2-0 mağlup  etti.

ABD'nin San Jose kentinde oynanan karşılaşmada, dünya 1 numarası  Federer, dünya sıralamasının 10. basamağında yer alan Sock karşısında 7-6 ve  6-4'lük setlerle 2-0 galip geldi.
 
Öte yandan, ABD'li iş adamı Bill Gates ve haber spikeri Savannah  Guthrie de organizasyona yardım için turnuvada yer aldı. Federer-Gates çifti,  Sock-Guthrie ikilisini gösteri maçında 6-3 yendi... 


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