Roger Federer'i sinirlendiren arıza!

GERGİNLİĞİ YAKITI OLDU

Erdinç Şahin

oynadığı çeyrek final maçında mücadelenin kule hakemiyle gerginlik yaşadı.Karşılaşmanın ilk setinde servis kırdırarak 5-3 geriye düşensette kalmak için servis karşıladığı oyunda 40-15 öne geçmişti. Bu esnada Berdych'in attığı servise itiraz eden Federer, hakemden şahin gözünün çalıştırılmasını talep etti. Ancak bu isteği yerine getirilemedi. Mücadelenin kule hakemi'in servisinin içeride olduğunu anons ederek şahin gözü gösteriminin teknik bir arıza nedeniyle yapılamayacağını söyledi.Bunun üzerine deyim yerindeyse çılgına dönen Federer, hakem Murphy ile uzun süre tartıştı. İtirazlarından sonuç alamayan İsviçreli tenisçi, daha sonrasında skorun 40-30'a gelmesine engel olamadı. Gerginliği her hâlinden belli olan efsanevi raket, bu hadisenin ardından deyim yerindeyse uçuşa geçti.Maçın tamamında etkili performansını devam ettiren'da hiç set kaybetmeden yarı finale yükseldi. Diğer setlerde Berdych'i 6-3, 6-4 yenen Federer, 14. kez Avustralya Open yarı finaline yükseldi. Ekselanslarının yarı finaldeki rakibi Koreli sürpriz isim Hyeon Chung olacak.