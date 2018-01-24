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Roger Federer'i sinirlendiren arıza!

Avustralya Açık'ta çeyrek finalde Tomas Berdych ile karşılaşan Roger Federer, ilk sette arızalanan "şahin gözü" yüzünden sinirlendi

24 Ocak 2018, Çarşamba 14:07
Roger Federer'i sinirlendiren arıza!
Tenisin Ekselansları Roger Federer, Avustralya Açık'ta Tomas Berdych'le oynadığı çeyrek final maçında mücadelenin kule hakemiyle gerginlik yaşadı.

Karşılaşmanın ilk setinde servis kırdırarak 5-3 geriye düşen Roger Federer, sette kalmak için servis karşıladığı oyunda 40-15 öne geçmişti. Bu esnada Berdych'in attığı servise itiraz eden Federer, hakemden şahin gözünün çalıştırılmasını talep etti. Ancak bu isteği yerine getirilemedi. Mücadelenin kule hakemi Fergus Murphy, Berdych'in servisinin içeride olduğunu anons ederek şahin gözü gösteriminin teknik bir arıza nedeniyle yapılamayacağını söyledi.
 

GERGİNLİĞİ YAKITI OLDU


Bunun üzerine deyim yerindeyse çılgına dönen Federer, hakem Murphy ile uzun süre tartıştı. İtirazlarından sonuç alamayan İsviçreli tenisçi, daha sonrasında skorun 40-30'a gelmesine engel olamadı. Gerginliği her hâlinden belli olan efsanevi raket, bu hadisenin ardından deyim yerindeyse uçuşa geçti.



Servis kırarak oyunu kazanmayı başaran Federer, daha sonrasındaysa seti tie-break ile 7-6(1) kazanmayı başardı.

Maçın tamamında etkili performansını devam ettiren Federer, Avustralya Open'da hiç set kaybetmeden yarı finale yükseldi. Diğer setlerde Berdych'i 6-3, 6-4 yenen Federer, 14. kez Avustralya Open yarı finaline yükseldi. Ekselanslarının yarı finaldeki rakibi Koreli sürpriz isim Hyeon Chung olacak.







 


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