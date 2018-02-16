Roger Federer 'in tarih yazmasına 1 maç kaldı

Son Avustralya Açık'ta kariyerinin 20. Grand Slam
şampiyonluğunu kucaklayan Roger Federer, ABN Amro Tenis Turnuvası'nın
ikinci turunda karşılaştığı Philipp Kohlschreiber'i
set vermeden geçti: 7-6(8) ve 7-5.
Kıran kırana geçen karşılaşma boyunca rakibine tek bir servis kırma puanı bile göstermeyen İsviçreli efsane, açılış setini tie-break'te 4-6 gerideyken üst üste iki set puanı çevirerek kazandı: 7-6(8).
İkinci sette de skor 5-5'ken rakibinin servisini kırmayı başaran Federer, maç için servise geçtiği oyunda hata yapmadı ve Rotterdam'daki turnuvada adını çeyrek finale yazdırdı: 7-5.
DÜNYA 1 NUMARASI OLACAK
Turnuvada bu akşam Robin Haase'yle karşı karşıya gelecek olan Ekselansları, bu maçı da kazanması hâlinde önümüzdeki pazartesi günü açıklanacak dünya klasmanında 1 numarayı Rafael Nadal'dan devralacak.
En son Ekim 2012'de klasmanın zirvesinde yer alan İsviçreli raket, Haase'yi yenerek tarihin en yaşlı 1 numarası olmak istiyor. Federer, önümüzdeki ağustos ayında 37 yaşına basacak.
Erdinç Şahin