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Roger Federer 'in tarih yazmasına 1 maç kaldı

Tenisin yaşayan efsanesi Roger Federer, wild card (özel davet) ile mücadele ettiği ABN Amro Tenis Turnuvası'nda Philipp Kohlschreiber'i set vermeden geçti. İsviçreli efsane, bu akşam çıkacağı çeyrek final maçını da kazanırsa tenis tarihinin en yaşlı 1 numarası olacak.

Roger Federer 'in tarih yazmasına 1 maç kaldı
Son Avustralya Açık'ta kariyerinin 20. Grand Slam şampiyonluğunu kucaklayan Roger Federer, ABN Amro Tenis Turnuvası'nın ikinci turunda karşılaştığı Philipp Kohlschreiber'i set vermeden geçti: 7-6(8) ve 7-5.

Kıran kırana geçen karşılaşma boyunca rakibine tek bir servis kırma puanı bile göstermeyen İsviçreli efsane, açılış setini tie-break'te 4-6 gerideyken üst üste iki set puanı çevirerek kazandı: 7-6(8).

İkinci sette de skor 5-5'ken rakibinin servisini kırmayı başaran Federer, maç için servise geçtiği oyunda hata yapmadı ve Rotterdam'daki turnuvada adını çeyrek finale yazdırdı: 7-5.
 

DÜNYA 1 NUMARASI OLACAK


Turnuvada bu akşam Robin Haase'yle karşı karşıya gelecek olan Ekselansları, bu maçı da kazanması hâlinde önümüzdeki pazartesi günü açıklanacak dünya klasmanında 1 numarayı Rafael Nadal'dan devralacak.

En son Ekim 2012'de klasmanın zirvesinde yer alan İsviçreli raket, Haase'yi yenerek tarihin en yaşlı 1 numarası olmak istiyor. Federer, önümüzdeki ağustos ayında 37 yaşına basacak.


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