Roger Federer 'in tarih yazmasına 1 maç kaldı

DÜNYA 1 NUMARASI OLACAK

Erdinç Şahin

Sonşampiyonluğunu kucaklayanikinci turunda karşılaştığıset vermeden geçti: 7-6(8) ve 7-5.Kıran kırana geçen karşılaşma boyunca rakibine tek bir servis kırma puanı bile göstermeyen İsviçreli efsane, açılış setini tie-break'te 4-6 gerideyken üst üste iki set puanı çevirerek kazandı: 7-6(8).İkinci sette de skor 5-5'ken rakibinin servisini kırmayı başaran Federer, maç için servise geçtiği oyunda hata yapmadı ve Rotterdam'daki turnuvada adını çeyrek finale yazdırdı: 7-5.Turnuvada bu akşam Robin Haase'yle karşı karşıya gelecek olan Ekselansları, bu maçı da kazanması hâlinde önümüzdeki pazartesi günü açıklanacak dünya klasmanında 1 numarayı Rafael Nadal'dan devralacak.En son Ekim 2012'de klasmanın zirvesinde yer alan İsviçreli raket, Haase'yi yenerek tarihin en yaşlı 1 numarası olmak istiyor. Federer, önümüzdeki ağustos ayında 37 yaşına basacak.