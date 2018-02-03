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Roketli saldırıda yaşamını yitiren Fatma okulunda da unutulmadı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesine atılan roket nedeniyle yaşamını yitiren 17 yaşındaki Fatma Avlar'ın okulunun cephesine "Unutmayacağız'' yazılı afiş asıldı.

Roketli saldırıda yaşamını yitiren Fatma okulunda da unutulmadı
Suriye'nin Afrin bölgesinden terör örgütü PYD/PKK'lı teröristlerce Hatay'ın Reyhanlı ilçesine atılan roket nedeniyle yaşamını yitiren 17 yaşındaki Fatma Avlar'ın okuluna dev afiş asıldı.

Avlar'ın Reyhanlı'daki evinde uykuda yakalandığı saldırıda yaşamını yitirmesinin hüznü yaşanıyor.

Başarılı bir öğrenci olan Avlar'ın öğrenim gördüğü Tayfur Sökmen Anadolu Lisesi girişine okul yönetimince genç kızın fotoğrafının yer aldığı afiş asıldı.

Afişte ''Unutmayacağız'' yazısı ve genç kızın doğum tarihinin yanına sonsuzluk işareti konulduğu görüldü.

Reyhanlı ilçesine teröristlerce 3 gün önce düzenlenen roketli saldırıda Fatma Avlar hayatını kaybetmişti.


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