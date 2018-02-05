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Roma'da Cengiz Ünder tarihe geçti

Serie A'da 23. hafta oynanan maçta Roma, deplasmanda Verona'yı 1-0'la mağlup ederken başkent ekibine galibiyeti getiren golü milli futbolcu Cengiz Ünder kaydetti.

Roma'da Cengiz Ünder tarihe geçti
Sezon başında Başakşehir’den 13.5 milyon Euro (63.5 milyon TL) karşılığında İtalya temsilcisi roma’ya transfer olan Cengiz Ünder, yeni ekibiyle ilk golünü dün attı.

20 yaşındaki genç yıldız, Serie A’da 20. hafta mücadelesinde roma’nın Hellas Verona’yla oynadığı karşılaşmaya ilk 11’de başladı. Başarılı futbolcu, maçın hemen başında klasını gösterdi. Cengiz, Lorenzo Pellegrini’nin pasında 43. saniyede ev sahibi ekibin kalecisi nicolas Andrade’yi avlamayı başardı. Golün ardından büyük sevinç yaşayan ve takım arkadaşlarının tebriklerini kabul eden Ünder’in bu sayısı, İtalyan ekibinin son 6 yılda attığı en hızlı gol olarak da tarihe geçti.
 

"HAYALİNİ KURUYORDUM"


Hellas Verona karşısındaki mücadelede 70 dakika sahada kalan Cengiz Ünder, maçta başka gol olmayınca takımına 3 puanı getiren isim oldu. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Cengiz, “Uzun zamandır ilk golümün hayalini kuruyordum. Bütün hafta boyunca bu maça çok sıkı bir şekilde hazırlandık. Şimdi aynen böyle kazanarak devam etmemiz gerekiyor. roma için daha çok gol atmak istiyorum” ifadelerini kullandı.
 

"İTALYANCAYI ANLAMAYA BAŞLADIM"


İtalyan futboluna adapte olduğunu söyleyen Cengiz, “İlk 3 ay benim için çok zordu. Ama kendimi daha iyi hissediyorum. İtalyancayı anlamaya başladım ve teknik direktörümüzün verdiği taktikleri artık kavrayabiliyorum. Şunu net bir şekilde söyleyebilirim. Devre arasından sonra yeni bir Cengiz var. Bunun için teknik direktörümüze beni bu seviyelere taşıdığı için teşekkür ederim” sözlerini sarf etti.


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