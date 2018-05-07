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Roma’da forma giyen Cengiz Ünder’den harika gol!

Roma'da forma giyen Cengiz Ünder, yıldızını parlatmaya devam ediyor. Roma'nın Cagliari ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada harika bir gole imza atan Cengiz Ünder, takımını 1-0 öne geçirdi. Roma o golle maçı kazandı.

Roma’da forma giyen Cengiz Ünder’den harika gol!
İtalya Serie A'nın 36'ncı hafta mücadelesinde Roma, Cagliari deplasmanından 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Milli futbolcu Cengiz Ünder, maça ilk 11'de başlarken 15'inci dakikada Edin Dzeko'nun asistinde attığı golle 3 puanın mimarı oldu.


3 PUANI GETİREN İSİM OLDU


Roma, Cagliari deplasmanında aldığı bu galibiyetle 73 puanla 3'üncü sıraya yükseldi ve Şampiyonlar Ligi'ne katılma yolunda önemli bir avantaj yakaladı. Cagliari ise 33 puanla 18'inci sırada ve düşme potasında yer aldı. Cengiz, Roma formasıyla Serie A'da 7'nci golüne imza atarken takımına da üç puanı getiren isim oldu.

İşte Cengiz Ünder'in o harika golü:
 
Cengiz, karşılaşmanın 85'inci dakikasında yerini Patrik Schick'e bıraktı.

Roma, 37'nci hafta mücadelesinde lider Juventus'u Roma Olimpiyat Stadı'nda ağırlayacak.

Cagliari ise Fiorentina deplasmanına çıkacak.     


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