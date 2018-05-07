Roma’da forma giyen Cengiz Ünder’den harika gol!



3 PUANI GETİREN İSİM OLDU

Cengiz Ünder'den harika gol! İğne deliğinden geçirdi Cengo! pic.twitter.com/rFlgU9DlK1

— Tivibu Spor (@tivibuspor) 6 Mayıs 2018

Erdinç Şahin

hafta mücadelesindedeplasmanından 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.maça ilk 11'de başlarken 15'inci dakikada'nun asistinde attığı golle 3 puanın mimarı oldu.deplasmanında aldığı bu galibiyetle 73 puanla 3'üncü sıraya yükseldi ve Şampiyonlar Ligi'ne katılma yolunda önemli bir avantaj yakaladı. Cagliari ise 33 puanla 18'inci sırada ve düşme potasında yer aldı. Cengiz, Roma formasıyla Serie A'da 7'nci golüne imza atarken takımına da üç puanı getiren isim oldu.Cengiz, karşılaşmanın 85'inci dakikasında yerini'e bıraktı.Roma, 37'nci hafta mücadelesinde lider'nda ağırlayacak.isedeplasmanına çıkacak.