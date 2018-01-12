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Roma’da toplu taşıma çalışanları greve gitti

İtalya’nın başkenti Roma’da toplu ulaşım hizmeti çalışanları, bazı sendikaların öncülüğünde sözleşme şartlarını protesto etmek için iş bıraktı

Roma’da toplu taşıma çalışanları greve gitti
Özerk ve Temel Sendikalar Organizasyonu (Orsa), Toplu Taşıma İşçi Sendikaları Federasyonu (Faisa Confail) ve Sendikalar Birliği (USB) kuruluşları tarafından Roma’da yerel saatle sabah 08.30’da başlatılan grev, 24 saat sürecek.

BİRÇOK TOPLU TAŞIMA HATTI KAPANDI


Toplu taşıma çalışanlarının iş bırakmasından dolayı şehirdeki birçok otobüs, metro ve tren hattı kapandı. Şehrin en işlek bölgelerinden geçen A ve B metroları ile Roma-Lido tren hattındaki hizmet tamamen askıya alındı.

ASANSÖR VE YÜRÜYEN MERDİVENLERDE SORUN YAŞANDI


Hizmet vermeye devam eden metro istasyonlarında da asansör ve yürüyen merdiven hizmetlerinde sorun yaşandı.

UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU


Toplu taşımanın çalışmamasından dolayı şehirde trafik yoğunluğu yaşandı, yollarda uzun araç kuyrukları oluştu.

5 Aralık’ta yapılması planlanan grev, sendikaların anlaşması üzerine Noel Bayramı ve yeni yıl tatillerinin sonrasına ertelenmişti.
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