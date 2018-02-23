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Roma’dan Cengiz Ünder için Türk sponsor hamlesi

Roma'da, içlerinde Şampiyonlar Ligi de olan son 4 maçta 5 gol atan milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in yıldızı parlamaya devam ederken bu durum sosyal medya hesaplarında da patlama yarattı. Bu patlama kulübü Roma'nın da ilgisini çekti.

Roma’dan Cengiz Ünder için Türk sponsor hamlesi
İtalya Serie A ekibi Roma’da forma giyen milli futbolcumuz Cengiz Ünder’in Şubat ayındaki performansıyla yıldızı parladı.

Son 4 maçta 5 gol atan ve bu maçların için UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması olan Shakhtar maçı da bulunan Cengiz Ünder, bir anda Roma’nın en gözde oyuncusu konumuna geldi.

Cengiz’in bu performans sadece sahada kalmadı. Şubat’ta patlama yapan 20 yaşındaki genç yıldızın sosyal medya hesaplarında da patlama yaşandı.

IQUII Ajansı’nın bilgilerine göre; sadece 3 hafta içinde Cengiz’in bütün sosyal medya hesaplarındaki takipçileri %74’lük bir artış gösterdi.
 

ROMA TÜRK SPONSORLAR İÇİN HAREKET GEÇTİ


İtalyan basınında yer alan habere göre; bu artış sadece Cengiz için değil kulübü Roma için de değerli. Çünkü İtalyan ekibi Cengiz’in sosyal medya hesaplarındaki artış potansiyelini görüp harekete geçti. Önemli Türk şirketleriyle görüşmelere başlayan Roma, yakın vadede önemli ilgi ve yatırım bekliyor.


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