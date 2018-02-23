Roma’dan Cengiz Ünder için Türk sponsor hamlesi

ROMA TÜRK SPONSORLAR İÇİN HAREKET GEÇTİ

Erdinç Şahin

’da forma giyen milli futbolcumuz’in Şubat ayındaki performansıyla yıldızı parladı.Son 4 maçta 5 gol atan ve bu maçların için UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması olan, bir anda Roma’nın en gözde oyuncusu konumuna geldi.Cengiz’in bu performans sadece sahada kalmadı. Şubat’ta patlama yapan 20 yaşındaki genç yıldızın sosyal medya hesaplarında da patlama yaşandı.bilgilerine göre; sadece 3 hafta içinde’in bütün sosyal medya hesaplarındaki takipçileri %74’lük bir artış gösterdi.İtalyan basınında yer alan habere göre; bu artış sadece Cengiz için değil kulübü Roma için de değerli. Çünkü İtalyan ekibi Cengiz’in sosyal medya hesaplarındaki artış potansiyelini görüp harekete geçti. Önemli Türk şirketleriyle görüşmelere başlayan Roma, yakın vadede önemli ilgi ve yatırım bekliyor.