Roma’dan UEFA’ya isyan: ‘Bu gece olanlar çok garipti’

“İSPANYOLUM AMA…”

Erdinç Şahin

takımlarından Roma’nın sportif direktörüLiverpool’u 4-2 mağlup etmelerine karşın ilk maçı 5-2 kaybetmeleri sebebiyle Şampiyonlar Ligi’nden elenmelerinin ardından önemli açıklamalar yaptı.Hakemlerin kararlarını eleştiren Monchi, ilk maçta da aleyhlerine verilen hatalı kararlara dikkat çekerken Juventus’un da benzer muameleye maruz kaldığını dile getirdi.İtalya futbolunun UEFA’ya karşı sesini çıkartması gerektiğini ifade eden Monchi, “İspanyolum ama İtalya futbolunun sesini yükseltmesi gerekiyor. Çünkü bu normal değil” dedi.“Artık İtalya futbolunun sesini yükseltmesi gerekiyor. Sadece Roma’ya değil aynı şeyler Juventus’a da yapıldı. Artık sesimizi yükseltmenin zamanı geldi. Bu gece olanlar çok garipti. Şampiyonlar Ligi’nde VAR olmalıydı. UEFA’nın neden istemediğini anlamıyorum. VAR ile finalin adıolabilirdi.”“Anfield’da üçüncü gol ofsayttı. Burada iki net penaltımız verilmedi. Ben bir İspanyolum ama İtalya futbolunun sesini yükseltmesi gerekiyor. Çünkü bu normal değil”