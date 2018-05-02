Roma - Liverpool maç özeti

MAÇ ÖZETİ
Roma 4 - 2 Liverpool
90.DK: Maç sona erdi
89.DK:
Cengiz Ünder yerde penaltı! Roma penaltıdan golü buluyor
87.DK:
Nainggolan'ın ceza sahası dışından yerden sert vuruşunda top ağlarda
73.DK:
Liverpool takımından Trent Alexander-Arnold sağ kanatta çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
69.DK:
Ceza sahası içinde topla buluşan Roberto Firmino, sağ çaprazdan vuruşunu yapıyor, kaleci Alisson Becker kurtarıyor.
53.DK:
Cengiz Ünder oyunda
52.DK:
Roma Dzeko'yla golü buluyor
45.DK: İlk yarı sona erdi. Roma 1 - 2 Liverpool
26.DK:
LiverpoolWijnaldum'la tekrar öne geçiyor
15.DK:
GOL! Roma durumu eşitledi. James Milner topu ağlara gönderdi
9.DK:
GOL! Liverpool Mane'yle öne geçiyor
1.DK:
Hakem düdüğü çaldı, maç başladı
Roma'nın ilk 11'i:
Alisson, Kolarov, Fazio, Manolas, Florenzi, De Rossi, Nainggolan, Pellegrini, El Shaarawy, Schick, Dzeko
Liverpool'un ilk 11'i:
Karius, Robertson, Lovren, Van Dijk, Alexander-Arnold, Milner, Henderson, Wijnaldum, Mane, Salah, Firmino
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