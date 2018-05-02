Roma - Liverpool maç özeti

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90.DK: Maç sona erdiCengiz Ünder yerde penaltı! Roma penaltıdan golü buluyorNainggolan'ın ceza sahası dışından yerden sert vuruşunda top ağlardaLiverpool takımından Trent Alexander-Arnold sağ kanatta çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.Ceza sahası içinde topla buluşan Roberto Firmino, sağ çaprazdan vuruşunu yapıyor, kaleci Alisson Becker kurtarıyor.Cengiz Ünder oyundaRoma Dzeko'yla golü buluyor45.DK: İlk yarı sona erdi. Roma 1 - 2 LiverpoolLiverpoolWijnaldum'la tekrar öne geçiyorGOL! Roma durumu eşitledi. James Milner topu ağlara gönderdiGOL! Liverpool Mane'yle öne geçiyorHakem düdüğü çaldı, maç başladıAlisson, Kolarov, Fazio, Manolas, Florenzi, De Rossi, Nainggolan, Pellegrini, El Shaarawy, Schick, DzekoKarius, Robertson, Lovren, Van Dijk, Alexander-Arnold, Milner, Henderson, Wijnaldum, Mane, Salah, Firmino