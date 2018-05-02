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Roma - Liverpool maç özeti

Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş karşılaşmalarında İtalyan ekibi Roma evinde İngiliz ekibi Liverpool'la karşı karşıya geldi. 5-2'nin rövanşında Roma, Liverpool'u 4-2 yenmesine rağmen Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselemedi. Karşılaşmaya yedek başlayan Cengiz Ünder maçın 53.dakikasında oyuna girdi. Finale yükselen Liverpool, Real Marid'in rakibi oldu

02 Mayıs 2018, Çarşamba 23:40
Roma - Liverpool maç özeti
MAÇ ÖZETİ

Roma 4 - 2 Liverpool

90.DK: Maç sona erdi

89.DK: Cengiz Ünder yerde penaltı! Roma penaltıdan golü buluyor

87.DK: Nainggolan'ın ceza sahası dışından yerden sert vuruşunda top ağlarda

73.DK: Liverpool takımından Trent Alexander-Arnold sağ kanatta çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

69.DK: Ceza sahası içinde topla buluşan Roberto Firmino, sağ çaprazdan vuruşunu yapıyor, kaleci Alisson Becker kurtarıyor.

53.DK: Cengiz Ünder oyunda

52.DK: Roma Dzeko'yla golü buluyor

45.DK: İlk yarı sona erdi. Roma 1 - 2 Liverpool

26.DK: LiverpoolWijnaldum'la tekrar öne geçiyor

15.DK: GOL! Roma durumu eşitledi. James Milner topu ağlara gönderdi

9.DK: GOL! Liverpool Mane'yle öne geçiyor

1.DK: Hakem düdüğü çaldı, maç başladı



Roma'nın ilk 11'i: 

Alisson, Kolarov, Fazio, Manolas, Florenzi, De Rossi, Nainggolan, Pellegrini, El Shaarawy, Schick, Dzeko

Liverpool'un ilk 11'i: 

Karius, Robertson, Lovren, Van Dijk, Alexander-Arnold, Milner, Henderson, Wijnaldum, Mane, Salah, Firmino


 



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