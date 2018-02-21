Roma'nın 'Yeni Salah'ı Cengiz Ünder sahaya çıkıyor

Cengiz Ünder Devler Arenası
'nda! Milli yıldızımız bu akşam Roma
formasıyla Şampiyonlar Ligi
son 16 turu ilk maçında Shakhtar Donetsk
deplasmanında olacak.
İtalyan medyası ise hem Roma'nın hem Cengiz
'in performansını merakla bekliyor.
La Gazzetta dello Sport
, "Cengiz artık gün ışığına çıkmayı başardı. Benevento maçındaki müthiş performansı ve golün ardından verdiği asker selamıyla ülkesinde kahraman ilan edildi. Roma İmparatorluğu'nun iki başkenti İstanbul ve Roma'yı birbirine bağladı. Bu akşam hem Türkiye'de hem İtalya'da herkes bu maçı izleyecek" yorumlarını yaptı.
Erdinç Şahin