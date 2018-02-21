Roma'nın 'Yeni Salah'ı Cengiz Ünder sahaya çıkıyor

Erdinç Şahin

'nda! Milli yıldızımız bu akşamformasıylason 16 turu ilk maçındadeplasmanında olacak.İtalyan medyası ise hem'in performansını merakla bekliyor., "Cengiz artık gün ışığına çıkmayı başardı. Benevento maçındaki müthiş performansı ve golün ardından verdiği asker selamıyla ülkesinde kahraman ilan edildi. Roma İmparatorluğu'nun iki başkenti İstanbul ve Roma'yı birbirine bağladı. Bu akşam hem Türkiye'de hem İtalya'da herkes bu maçı izleyecek" yorumlarını yaptı.