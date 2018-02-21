Futbol Basketbol Diğer Sporlar espor

Roma'nın 'Yeni Salah'ı Cengiz Ünder sahaya çıkıyor

 Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu ilk maçında bu akşam Shakhtar Donetsk deplasmanına çıkan Roma'da Milli yıldızımız Cengiz Üner'in performansı merakla bekleniyor. 

Roma'nın 'Yeni Salah'ı Cengiz Ünder sahaya çıkıyor
Cengiz Ünder Devler Arenası'nda! Milli yıldızımız bu akşam Roma formasıyla Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Shakhtar Donetsk deplasmanında olacak. 
 
İtalyan medyası ise hem Roma'nın hem Cengiz'in performansını merakla bekliyor.  

La Gazzetta dello Sport, "Cengiz artık gün ışığına çıkmayı başardı. Benevento maçındaki müthiş performansı ve golün ardından verdiği asker selamıyla ülkesinde kahraman ilan edildi. Roma İmparatorluğu'nun iki başkenti İstanbul ve Roma'yı birbirine bağladı. Bu akşam hem Türkiye'de hem İtalya'da herkes bu maçı izleyecek" yorumlarını yaptı. 
 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Beşiktaş, Cenk Tosun’u arıyor

Beşiktaş, Cenk Tosun’u arıyor
Franck Ribery hakkında bomba iddia: Dönüyor

Franck Ribery hakkında bomba iddia: Dönüyor
RB Leipzig'den Maurizio Sarri'ye ilginç jest!

RB Leipzig'den Maurizio Sarri'ye ilginç jest!
Serena Williams ölümden dönmüş!

Serena Williams ölümden dönmüş!
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım Hatay'da!

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım Hatay'da!
Altınordu Guti Hernandez ile buluştu!

Altınordu Guti Hernandez ile buluştu!
Galatasaray'a Fernando müjdesi

Galatasaray'a Fernando müjdesi
Furkan Aldemir: Gruptan lider çıkmak istiyoruz

Furkan Aldemir: Gruptan lider çıkmak istiyoruz
Cengizli Roma Shakhtar’la kapışıcak

Cengizli Roma Shakhtar’la kapışıcak
Beşiktaş'ı yıkan taktik!

Beşiktaş'ı yıkan taktik!
Allianz Arena'ya Oğuzhan Özyakup için geldiler

Allianz Arena'ya Oğuzhan Özyakup için geldiler