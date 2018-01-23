Roma Sakıb Aytaç'ı kadrosuna katmak istiyor (Sakıb Aytaç kimdir?)



ROMA'DA FORMA GİYEN ÜÇÜNCÜ TÜRK FUTBOLCU OLACAK

SAKIB AYTAÇ KİMDİR?

Haber Merkezi

İlk olarak Başakşehir'den'i kadrosuna katan Roma, ikinci Türk transferini Danimarka Ligi'nden yapmıştı. Roma, Brondby'den Türk vatandaşlığı da olan'yu transfer etmişti.İtalyan basını, Roma'nın bu defa da Antalyaspor forması giyen'ı takip ettiğini iddia etti. Emerson Palmieri'nin Chelsea'ye gitme ihtimalinden dolayı sol beke alternatif arayan İtalyan ekibin Antalyaspor'da oynayan 26 yaşındaki sol bek Sakıb Aytaç'ı kadrosuna katabileceği ifade edildi.Roma bu transferi gerçekleştirirse kadrosuna üçüncü Türk futbolcuyu katacak.Sakıb Aytaç 24 Kasım 1991'de dünyaya geldi. Futbola Ceylanspor altyapısında başlayan Sakıb Aytaç, daha sonra Çanakkale Dardanelspor altyapısına geçti.2006 yılında profesyonelliğe geçiş mukavelesi imzalayarak buradaki as takıma alındı. Dardanelspor için ilk resmî karşılaşmasına 26 Nisan 2009 tarihinde Gaziosmanpaşaspor'a karşı oynanan 2. Lig karşılaşmasında çıktı.Bu karşılaşmadan sonra, gün geçtikçe daha fazla forma şansı bulmaya başladı. Takımyla 2008-09 2. Lig sezonundaplay-off şampiyonluğu yaşayarak 1. Lig'e yükselmeyi başardı.Bir sezon 1. Lig'de mücadele ettikten sonra kulübü yeniden 2. Lig'e düştü. Bunun üzerine 2011-12 sezonunun başında Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'ne transfer oldu.2011-12 sezonunun devre arasında 1. Lig ekiplerinden Denizlispor Sakıb'ı 2011-12 sezonun sonuna kadar Gençlerbirliği'nden kiraladı.Sakıb, Denizlispor'da bulunduğu yarım sezon boyunca sadece 2 kez A2 Ligi maçı oynadı ayrıca, 2 kezde Türkiye U-21 millî takıma çağrılmıştır. Bu süre içinde Denizlispor' da varlık gösterememiş ve 2013 yılı sezon başında Tavşanlı Linyitspor ile sözleşme imzalamıştır.