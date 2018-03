Roman Neustadter’e forma mesajı

"ROMAN'IN ŞANSI VAR"

Erdinç Şahin

için ilginç bir kadro mesajı geldi., ülke basınına bir değerlendirme yaptı.Savunma hattında Almanya kökenli oyuncular olduğu anımsatıldığında Cherchesov, Fenerbahçeli Roman Neustadter'i de dahil ederek bir yorumda bulundu.Neustadter'in kadroya seçilme şansına dikkat çeken Rusya'nın hocası, "Şu anda kadroda olma yönünde şans var. Şu an kendi liglerinde sağlıklı ve formda kalmalılar. Her şey şu an liglerinde gösterecekleri performansa bağlı" diye konuştu.Öte yandan Stanislav Cherchesov'un geçtiğimiz haftalarda Türkiye'ye geldiği ve Roman Neustadter'i canlı olarak izlediği belirtildi. Neustadter'in Fenerbahçe formasıyla maçlarını bizzat statta takip eden Cherchesov'un Roman Neustadter'in her maçta oynamasından dolayı memnun olduğu ifade edildi.