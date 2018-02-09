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Romantik makyaj önerileri

Yılın en romantik gününde kıyafetinizin tamamlayıcısı şüphesiz makyajınız. Kıyafetiniz kadar makyajınıza da göstereceğiniz özenle göz alıcı bir görünüm elde edebilirsiniz. Sevgililer Günü’nün ideal rengi kırmızı ya da pembe tonlarında yapacağız makyaj ile aşkınıza vurgu yapabilirsiniz

Romantik makyaj önerileri
Sevgililer gününde sevdiğinize alacağız hediye kadar kıyafetiniz, saçınız ve makyajınız da önem taşıyor. Kıyafetinizin tamamlayıcısı makyajınızda sevginin ve aşkın rengi olan pembe ve kırmızı tonlarını kullanarak sıcacık görünmeniz mümkün. Aşkı ve tutkuyu sembolize eden bu özel günde dudaklarınız için Inglot Lipstick kırmızı tonunu tercih edebilirsiniz. Dudaklarda ipeksi bir his bırakan ve örtücülüğü ile dikkat çeken ruj, içerdiği kayısı çekirdeği yağı sayesinde de dudaklarınızda kuruluk hissi yaratmayacak.


Nefes alan oje


O2M Breathable Nail Enamel’in kırmızı tonlarıyla tırnaklarınızın göz alıcı olmasını sağlayabilirsiniz. Geliştirilmiş polimer yapısıyla tırnağa hava, su ve buhar geçişini engellemeyen bir yapıya sahip olan seride O2M, tırnak yüzeyinde nano gözenekler oluşturuyor ve bu gözenekler sayesinde geçiş sağlanıyor. Tırnakları sarartmayan ve ağır kimyasal barındırmayan özellikleriyle öne çıkan oje serisinin 100’ü aşkın rengi bulunuyor.

Gözler ön planda


Uzun süre kalıcılığı ve su geçirmemesi özellikleriyle öne çıkan AMC eyeliner gel, hem gözlerinizi ortaya çıkarıyor hem de dikkat çekici bir görünüm sağlıyor. Eyeliner ve makyaj bazı olarak tüm göz kapağına uygulanabiliyor. Kremsi yapısıyla kolay uygulama sağlayan ve yoğun pigmentasyona sahip seride 29 farklı renk seçeneğini bulunuyor. Göz makyajınızda kullanabileceğiniz diğer bir ürün ise krem far grubuna ait olan Aquastic Cream Eyeshadow. Su bazlı olan ürün sabitleniyor ve uzun süre kalıcı olma özelliği taşıyor. Aynı zamanda kolaylıkla da temizlenebiliyor.


Makyajınızla ışıldayın


Sevgililer Günü makyajınızın diğer tamamlayıcıları ise; allık ve aydınlatıcılar olacak. Inglot’un yeni Glow Out serisinde yer alan Medium Sparkler ile hem far hem aydınlatıcı hem de allık bir arada. Romantik pembe-şeftali tonlarındaki ürünü yüzünüze ve vücudunuza aydınlatıcı olarak uygulayabilirsiniz. Inglot AMC Pure Pigment Eyeshadow ile de göz, dudak, yüz ve tırnaklarınıza ışıltı katabilirsiniz. İçerisindeki 5 renk sayesinde hem far hem de allık olarak kullanılan Inglot Amc Multicolour Highlighting Powder da tercih edebileceğiniz ürünler arasında yer alıyor.



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