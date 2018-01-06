SON DAKİKA

Romanya, İsrail’deki büyükelçiliğini Kudüs’e taşımayacak

Romanya’nın İsrail’deki büyükelçiliğini Kudüs’e taşımayacağı bildirildi

06 Ocak 2018, Cumartesi 19:16
Romanya, İsrail’deki büyükelçiliğini Kudüs’e taşımayacak
Romanya Cumhurbaşkanlığı internet sitesinden yapılan açıklamada, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, BM’deki oylamada çekimser oy kullanan Romanya’nın Cumhurbaşkanı Klaus İohannis’i telefonla arayarak Romanya Büyükelçiliği’nin Kudüs’e taşınma konusunu görüştüğü belirtildi.

ROMANYA ÇEKİMSER KALDI


Açıklamaya göre, Romanya Cumhurbaşkanı Iohannis, görüşmede BM Genel Kurulu’nda çekimser oy kullanan Romanya’nın çekimser tavrının devam ettiğini dile getirerek, İsrail ve Filistin’in bu sorunu barış içinde çözmeleri gerektiğini ifade etti.

TASARI 128 OYLA KABUL EDİLMİŞTİ


Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun olağanüstü gündemli toplantısında, ABD’nin kararını geri çekmesini öngören tasarının 128 oyla kabul edildiğini hatırlatan İohannis, "Karar, BM üyesi ülkelere, Kudüs’teki diplomatik misyonlar kurmaktan kaçınmak ve Ortadoğu’da kalıcı, kapsamlı ve adil bir barış için uluslararası çabaları artırmak gerektiğini gösterdi." dedi.

'ULUSLARARASI HUKUK İLKELERİNİ SAYGI GÖSTERİYOR'


Iohannis’in açıklamasından sonra yerel basına açıklamalarda bulunan Bükreş’teki Filistin Büyükelçisi Fuad Kokaly de Iohannis’in kararından memnuniyet duyduğunu belirterek, "Romanya Büyükelçiliği’nin Kudüs’e taşınmasının meşru bir seçenek olduğunu düşünmeyen Romanya bir kez daha hukuk ve uluslararası hukuk ilkelerine saygı gösteriyor." diye konuştu.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Yunanistan Başbakanı Çipras'tan Kilimli adasına ziyaret

Yunanistan Başbakanı Çipras'tan Kilimli adasına ziyaret
Son dakika! Suudi Arabistan’da 11 prens gözaltına alındı

Son dakika! Suudi Arabistan’da 11 prens gözaltına alındı
Kanada'nın Toronto kentinde havalimanında uçaklar çarpıştı

Kanada'nın Toronto kentinde havalimanında uçaklar çarpıştı
Almanya'da grup seks oyunu ölümle bitti

Almanya'da grup seks oyunu ölümle bitti
ABD, Rusya ve İran arasında gerilim

ABD, Rusya ve İran arasında gerilim
ABD polisi geçen yıl 987 kişiyi öldürdü

ABD polisi geçen yıl 987 kişiyi öldürdü
FBI'dan Clinton Vakfı'na soruşturma

FBI'dan Clinton Vakfı'na soruşturma
ABD, Venezuela yaptırımlarını genişletti

ABD, Venezuela yaptırımlarını genişletti
Polonya'da Türk çocuğa 'ırkçı' saldırı

Polonya'da Türk çocuğa 'ırkçı' saldırı
Çin Tuvalet Devrimi'ni üç yıl daha uzattı

Çin Tuvalet Devrimi'ni üç yıl daha uzattı
Uçakta yanında uyuyan kadını elle taciz etti

Uçakta yanında uyuyan kadını elle taciz etti