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Romanya’nın ilk kadın Başbakanı oldu

Avrupa Parlamentosu üyesi Viorica Dancila, ülkenin ilk kadın başbakanı oldu

17 Ocak 2018, Çarşamba 22:31
Romanya’nın ilk kadın Başbakanı oldu
Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis, iktidardaki Sosyal Demokrat Parti’nin (PSD) adayı Avrupa Parlamentosu üyesi Viorica Dancila’yı ülkenin yeni başbakanı olarak atadı.

7 AY İÇİNDE 3 BAŞBAKAN DEĞİŞTİ


Mihai Tudose’un istifasının ardından ülkenin yeni Başbakanı olarak seçilen 54 yaşındaki Dancila, 7 ay içerisinde Romanya’nın 3. başbakanı oldu. Iohannis, Dancila’nın atanmasının 1 Şubat’a kadar parlamento ve yeni bir hükümet tarafından hızla onaylanmasını talep etti.

TOPLANTI SONRASI İFTİFA ETMİŞTİ


Pazartesi günü gerçekleştirilen, Sosyal Demokrat Parti’nin Ulusal Yönetim Komitesi toplantısındaki gizli oylamada 59’a karşı 4 hayır ve 4 çekimser oyla partisinin desteğini alamayan Tudose, toplantı sonrası istifa ettiğini açıklamıştı.

(İHA)

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