Romanya’nın ilk kadın Başbakanı oldu

Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis, iktidardaki Sosyal Demokrat Parti’nin (PSD) adayı Avrupa Parlamentosu üyesi Viorica Dancila’yı ülkenin yeni başbakanı olarak atadı.
7 AY İÇİNDE 3 BAŞBAKAN DEĞİŞTİ
Mihai Tudose’un istifasının ardından ülkenin yeni Başbakanı olarak seçilen 54 yaşındaki Dancila, 7 ay içerisinde Romanya’nın 3. başbakanı oldu. Iohannis, Dancila’nın atanmasının 1 Şubat’a kadar parlamento ve yeni bir hükümet tarafından hızla onaylanmasını talep etti.
TOPLANTI SONRASI İFTİFA ETMİŞTİ
Pazartesi günü gerçekleştirilen, Sosyal Demokrat Parti’nin Ulusal Yönetim Komitesi toplantısındaki gizli oylamada 59’a karşı 4 hayır ve 4 çekimser oyla partisinin desteğini alamayan Tudose, toplantı sonrası istifa ettiğini açıklamıştı.
(İHA)
Romanya Başbakanı istifa etti
Mehmet Nuri Turan