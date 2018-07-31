Yerel basındaki habere göre, Buzau kentinde taşlık bölgede bir işçi tarafından bulunan kılıcın geçmişinin 3 bin yıla dayandığı belirtildi.

Arkeologlar, kentteki son yıllarda ortaya çıkan en önemli eser niteliği taşıdığı kaydedilen kılıcın, Bronz çağına ait olduğunu bildirdi.

Yarım metre uzunluğundaki kılıcın sapının çabuk bozulan bir malzemeden yapıldığı için yok olduğuna inanılıyor.

Bir çukurda bulunan kılıcın önemli bir kişiye ait olduğu ve kendisi tarafından gömüldüğü tahmin ediliyor.

Buzau Müzesi'nde sergilenecek kılıcı bulan işçinin ödüllendirileceği ifade edildi.