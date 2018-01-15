Genel Sağlık Cinsel Sağlık Tıp Dünyası Çocuk Sağlığı

SON DAKİKA

Romatizma genç yaşlı demiyor (Romatizma nedir?)

Her ne kadar halk arasında romatizma yaşlıları etkileyen etkileyen bir hastalık olarak bilinse de esas olarak iltihabi ve ciddi organ tutuluşları yapabilen romatizmal hastalıklar, gençleri de etkiliyor. İşte romatizma hakkında bütün bilinmesi gerekenler

15 Ocak 2018, Pazartesi 11:39
Romatizma genç yaşlı demiyor (Romatizma nedir?)
Liv Hospital Ulus Romatoloji Uzmanı Prof.Dr. Şenol Kobak anlattı:

"Çocukluk yaşında sıklıkla görülen romatizmal hastalıklar arasında akut romatizmal ateş, ailesel Akdeniz ateşi, juvenil kronit artrit sayılabilir. Ülkemizde en sık görüleni ailesel Akdeniz ateşidir. Çocukluk yaşından itibaren başlayan tekrarlayan karın ve göğüs ağrıları, ateş yüksekliği, kas ve eklem ağrıları ile karşımıza çıkabilir. Yine çocuk yaşta eskiden daha sık olarak görülen başka bir hastalık, akut romatizmal ateştir. Genelde boğaz enfeksiyonunu takibe eklemlerde ağrı, şişlik, hareket kısıtlığı, ateş yüksekliği, deri döküntüleri, kalp ve beyin tutuluşu bulguları ile seyredebilir.

EL, PARMAK EKLEMLERİNDE RENK DEĞİŞİKLİĞİ OLUR

Juvenil kronik artrit ise farklı eklem tutuluşları, bazen de bu eklemlerde deformasyon yapabilen bir başka çocukluk romatizmasıdır. Yine daha çok genç doğurgan yaştaki kadınları etkileyen bir hastalık grubu bağ doku hastalıklarıdır. Bu hastalıkların en önemli özellikleri el parmak eklemlerde renk değişikliği (raynaud) ve iç organ tutuluşlarıdır. Romatoid artrit en sık görülenidir ve toplumun yüzde 1'ini etkiler.

SPONDİL ARTRİTLER GENÇ ERKEKLERİ ETKİLER

Sistemik lupus eritematoz, öncelikle genç kadınlarda görülür. Genelde küçük el eklemlerinin yanı sıra akciğer, kalp, böbrek, beyin gibi ciddi organ tutuluşları yapabilir. Spondil artritler genelde genç erkekleri etkiler. Tüm omurga ve sakroiliak eklem yanı sır  periferik eklem tutuluşu, göz ve bazen de kalp kapak tutuluşlarına sebep olabilir.

HEDEFE YÖNELİK İLAÇLAR KULLANILIYOR

Romatizmal hastalıkların tanısı klinik, laboratuar, radyolojik tetkikler sonucunda konulur. Hastadan alacağımız çok iyi bir anamnez (öykü) ve fizik muayene bulguları, hangi tetkikleri isteyeceğimiz konusunda yönlendirici olur. Hastada bir bağ doku hastalığı düşünüyorsak bir tarama testi olan antinuklear antikor (ana) bakmak gerekir. Yine romatoid artrit düşünüyorsak son yıllarda kullanılan Anti-CCP antikor testi de yardımcı olur. İltihabi romatizmal hastalıkların tedavisinin amacı, hastalığı remisyona sokmaktır. (Hastalıksız bir dönem.) Son yıllarda kullanılan hedefe yönelik biyolojik ilaçlar ise iltihabi hastalıkların tedavisinde yeni bir çağ açmıştır."


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

'Cinsel istismarda bulunanlar deşifre edilsin'

'Cinsel istismarda bulunanlar deşifre edilsin'
Meslek hastalığı 11 ayda 596 bin 516 kişiyi hastanelik etti

Meslek hastalığı 11 ayda 596 bin 516 kişiyi hastanelik etti
Sağlık Bakanlığı'ndan bir 'ibuprofen' açıklaması daha

Sağlık Bakanlığı'ndan bir 'ibuprofen' açıklaması daha
Kapalı ortamlar vereme davetiye çıkarıyor (Veremin belirtileri nelerdir?)

Kapalı ortamlar vereme davetiye çıkarıyor (Veremin belirtileri nelerdir?)
Üst dişlerdeki enfeksiyon sinüzite yol açıyor... Bu belirtilere dikkat!

Üst dişlerdeki enfeksiyon sinüzite yol açıyor... Bu belirtilere dikkat!
Geçmeyen omuz ağrısı neyin işareti?

Geçmeyen omuz ağrısı neyin işareti?
Bisiklet sürmenin erkeklerin cinsel sağlığını olumsuz etkilemediği kanıtlandı

Bisiklet sürmenin erkeklerin cinsel sağlığını olumsuz etkilemediği kanıtlandı
Zika virüsü nedir? Zika virüsü insanlara nereden bulaşır?

Zika virüsü nedir? Zika virüsü insanlara nereden bulaşır?
21 yaşındaki vücut geliştirici gripten öldü

21 yaşındaki vücut geliştirici gripten öldü
Verem hala 10 öldürücü hastalıktan biri

Verem hala 10 öldürücü hastalıktan biri
Bağışıklık sistemini güçlendirmenin doğal yolları

Bağışıklık sistemini güçlendirmenin doğal yolları