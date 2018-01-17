Ronaldinho futbolu bıraktı

"ARTIK BİTTİ"

Ronaldinho 3 Adam'a katıldı, İbrahim Büyüka'ya kaybetti!

İdil Janet Demiray

ile futbol tarihine damga vururken,vegibi günümüz yıldızlarına idol olanfutbola veda etti.37 yaşındaki Brezilyalı futbolcubun abisi Roberto Asis, Ronaldinho'nun emekli olacağını açıklarken, vedası için büyük bir proje planladıklarını, O Globo'ya açıkladı:"Futbolu bıraktı. Artık bitti. Ona güzel bir veda yapalım. Dünya Kupası'nın ardından, belki Ağustos'ta, olması gerektiği gibi görkemli.""Brezilya, Avrupa ve Asya'da organizasyonlar yapacağız. Brezilya Milli Takımı ile de çalışacağız.Şimdilik bir çalışma programı ayarılıyoruz. 10 yıldır Barcelona'nın elçisi. 3 organizasyon belirlendi. Bunlardan ilki 1 Mart'ta Meksika'da olacak."