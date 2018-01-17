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Ronaldinho futbolu bıraktı

Futbol tarihine damgasını vuran Ronaldinho futbolu bıraktı

Ronaldinho futbolu bıraktı
Barcelona ile futbol tarihine damga vururken, Messi ve Neymar gibi günümüz yıldızlarına idol olan Ronaldinho futbola veda etti.

37 yaşındaki Brezilyalı futbolcubun abisi Roberto Asis, Ronaldinho'nun emekli olacağını açıklarken, vedası için büyük bir proje planladıklarını, O Globo'ya açıkladı:


 

"ARTIK BİTTİ"


"Futbolu bıraktı. Artık bitti. Ona güzel bir veda yapalım. Dünya Kupası'nın ardından, belki Ağustos'ta, olması gerektiği gibi görkemli.""Brezilya, Avrupa ve Asya'da organizasyonlar yapacağız. Brezilya Milli Takımı ile de çalışacağız.

Şimdilik bir çalışma programı ayarılıyoruz. 10 yıldır Barcelona'nın elçisi. 3 organizasyon belirlendi. Bunlardan ilki 1 Mart'ta Meksika'da olacak."

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