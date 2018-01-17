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Ronaldinho futbolu bıraktı!

Futbol tarihine damgasını vuran Ronaldinho futbolu bıraktı. Ronaldinho'nun abisi emekliliği doğruladı ve büyük bir vedaya hazırlandıklarını söyledi.

Ronaldinho futbolu bıraktı!
Barcelona ile futbol tarihine damga vururken, Messi ve Neymar gibi günümüz yıldızlarına idol olan Ronaldinho futbola veda etti.

Ronaldinho’nun abisi Roberto Asis, Ronaldinho’nun emekli olacağını açıklarken, vedası için büyük bir proje planladıklarını, O Globo’ya açıkladı:
 

"BREZİLYA MİLLİ TAKIMI İLE DE ÇALIŞACAĞIZ"




“Futbolu bıraktı. Artık bitti. Ona güzel bir veda yapalım. Dünya Kupası’nın ardından, belki Ağustos’ta, olması gerektiği gibi görkemli.”

“Brezilya, Avrupa ve Asya’da organizasyonlar yapacağız. Brezilya Milli Takımı ile de çalışacağız.”

“Nike bu projede bizimle birlikte olacak, ancak detaylar henüz belli değil. Şimdilik bir çalışma programı ayarılıyoruz. 10 yıldır Barcelona’nın elçisi. 3 organizasyon belirlendi. Bunlardan ilki 1 Mart’ta Meksika’da olacak.”



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