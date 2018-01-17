Ronaldinho futbolu bıraktı!

"BREZİLYA MİLLİ TAKIMI İLE DE ÇALIŞACAĞIZ"

Erdinç Şahin

ile futbol tarihine damga vururken,gibi günümüz yıldızlarına idol olanfutbola veda etti.Ronaldinho’nun abisi’nun emekli olacağını açıklarken, vedası için büyük bir proje planladıklarını, O Globo’ya açıkladı:“Futbolu bıraktı. Artık bitti. Ona güzel bir veda yapalım. Dünya Kupası’nın ardından, belki Ağustos’ta, olması gerektiği gibi görkemli.”“Brezilya, Avrupa ve Asya’da organizasyonlar yapacağız.ile de çalışacağız.”“Nike bu projede bizimle birlikte olacak, ancak detaylar henüz belli değil. Şimdilik bir çalışma programı ayarılıyoruz. 10 yıldır Barcelona’nın elçisi. 3 organizasyon belirlendi. Bunlardan ilki 1 Mart’ta Meksika’da olacak.”