Ronaldinho'yu eski kulüpleri unutmadı

BARCELONA: "CAMP NOU'NUN GÜLÜMSEYEN SİHİRBAZI"

MİLAN: "GÜNÜN ADAMINDAN GÜNÜN GOLÜ"

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ: "FARKLI BİR GEZEGENDEN"

LA LİGA: "TEŞEKKÜRLER RONALDİNHO"

Erdinç Şahin

'nun futbolu bırakması sosyal medyada da büyük bir yankı uyandırdı. Eski kulüpleriresmi sosyal hesabı üzerindeniçin veda mesajı yayınladı.Kulübü,fotoğrafını paylaşarak, "'nun gülümseyen sihirbazı. Her şey için teşekkürler" ifadelerini kullandı.Kulüp ayrıcabaşlığıyla birlikte eski futbolcusu Ronaldinho'nun 2005-2006 yılında Real Madrid ile oynanan ve kazanılan 3-0'lık maçtaki golünü paylaştı.İtalyan Milan Kulübü de, 'Günün adamından günün golü' başlığı altında eski futbolcusu Ronaldinho'nun golünü paylaştı. İnter ile oynanan ve Ronaldinho'nun golüyle maçtan galip ayrılan kırmızı siyahlı ekip bu golü takipçilerine sundu."Farklı bir gezegenden" başlığı atan Şampiyonlar Ligi resmi hesabı da, Ronaldinho'nun grafik halinde düzenlenmiş görüntülerini paylaştı.İspanya LaLiga da sosyal medyadan 'Teşekkürler Ronaldinho' başlığıyla Brezilyalı futbolcu hakkında bir çok ayrıntı paylaşımında bulundu.Ronaldinho için, "Gülümseme, sihirli, futbol, aşk, samba, tarihsel, şampiyon, kutlama, başlık, sevinç, dönüşler, çığlıklar, Çin, üstünlük, muhteşem, Camp Nou, Barcelona, benzersiz, özel, parlak, Altın Top, efsane" notları düşüldü.