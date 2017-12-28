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Ronaldo 4. kez yılın futbolcusu

2017 Dünya Futbol Ödülleri töreninde yılın futbolcusu ödülünü, Real Madrid'in Portekizli forvet oyuncusu Cristiano Ronaldo aldı

Ronaldo 4. kez yılın futbolcusu
2017 Dünya Futbol Ödülleri töreninde yılın futbolcusu ödülünü, Real Madrid'in Portekizli forvet oyuncusu Cristiano Ronaldo aldı.

Dubai Spor Konseyi, Avrupa Kulüpler Birliği (ECA) ve Avrupa Futbol Menajerleri Birliği'nin (EFAA) 2010'dan bu yana organize ettiği Dünya Futbol Ödülleri, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde düzenlenen törenle sahiplerini buldu.


YILIN FUTBOLCUSU SEÇİLDİ


2017'de İspanyol kulübü Real Madrid'in formasıyla UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupası, İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga), İspanya Süper Kupası ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluğu yaşayan Ronaldo, yılın futbolcusu seçildi.

Oylamada Lionel Messi, Paulo Dybala, Gianluigi Buffon, Neymar, Sergio Ramos ve Kylian Mbappe'yi geride bırakan 32 yaşındaki Ronaldo, 2011, 2014 ve 2016'dan sonra 4. kez bu ödüle layık görüldü.
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