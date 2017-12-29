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Ronaldo'dan Philippe Coutinho'ya uyarı

Brezilyalı futbol efsanesi Ronaldo'dan adı Barcelona'yla transfer dedikodularına karışan Philippe Coutinho'ya ilginç bir uyarı geldi. Geçmişte hem Real Madrid hem de Barcelona'da top koşturan Ronaldo, Katalan kulübünü Brezilyalı futbolculara iyi davranmamakla suçladı.

Ronaldo'dan Philippe Coutinho'ya uyarı
Brezilyalı futbol efsanesi Ronaldo, ülkesinde yayım yapan Esporte Interativo'ya yaptığı açıklamalarla gündem yarattı.

Başarılarla dolu futbol kariyerinde hem Real Madrid hem de Barcelona forması giyen "El Fenomeno", Barça'ya transfer olacağı konuşulan vatandaşı Philippe Coutinho'ya ilginç bir uyarıda bulundu.

1996/97 sezonunda Katalan kulübünde top koşturan efsanevi golcü, Barcelona'nın Brezilyalı futbolculara iyi davranmadığını söyleyerek Liverpool'un yıldızına dikkatli olması gerektiğini söyledi.

Ronaldo, "Neymar, Romario, Ronaldinho ve ben... Geçmişte Barcelona'ya büyük katkılar vermiş oyuncular olarak hepimize kötü davranıldı." ifadelerini kullandı.

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