Ronaldo'dan Philippe Coutinho'ya uyarı

Brezilyalı futbol efsanesi Ronaldo'dan adı Barcelona'yla transfer dedikodularına karışan Philippe Coutinho'ya ilginç bir uyarı geldi. Geçmişte hem Real Madrid hem de Barcelona'da top koşturan Ronaldo, Katalan kulübünü Brezilyalı futbolculara iyi davranmamakla suçladı.