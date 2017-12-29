Ronaldo'dan Philippe Coutinho'ya uyarı

Brezilyalı
futbol efsanesi Ronaldo
, ülkesinde yayım yapan Esporte Interativo
'ya yaptığı açıklamalarla gündem yarattı.
Başarılarla dolu futbol kariyerinde hem Real Madrid
hem de Barcelona
forması giyen "El Fenomeno
", Barça'ya transfer olacağı konuşulan vatandaşı Philippe Coutinho
'ya ilginç bir uyarıda bulundu.
1996/97
sezonunda Katalan kulübünde top koşturan efsanevi golcü, Barcelona'nın Brezilyalı futbolculara iyi davranmadığını söyleyerek Liverpool
'un yıldızına dikkatli olması gerektiğini söyledi.
Ronaldo, "Neymar, Romario, Ronaldinho ve ben... Geçmişte Barcelona'ya büyük katkılar vermiş oyuncular olarak hepimize kötü davranıldı.
" ifadelerini kullandı.
Fanatik
Erdinç Şahin